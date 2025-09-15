1차 소비쿠폰, 국민 99% 신청…9조693억원 지급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난 12일 1차 신청 마감

2차 신청은 오는 22일부터

전 국민의 약 99%가 1차 민생회복 소비쿠폰을 신청하고 지급받은 것으로 확인됐다.

15일 행정안전부에 따르면 지난 12일 오후 6시 1차 소비쿠폰 신청을 마감한 결과 신청자는 모두 5007만8938명이었다. 전체 지급 대상자의 98.96%에 해당한다.

신청자에게 지급된 소비쿠폰은 총 9조693억원이다.

발급 방식별로 신용·체크카드가 3464만건(69.2%)으로 가장 많았고, 지역사랑상품권 930만건(18.6%), 선불카드 615만건(12.3%)이 뒤를 이었다.

17개 시도 중에서는 전남이 99.32%로 지급률이 가장 높았다. 서울은 98.45%로 가장 낮았다.

이달 7일 기준으로 신용·체크카드로 지급한 6조60억원 중 5조1356억원(85.5%)이 사용된 것으로 집계됐다.





오는 22일부터는 소득 상위 10%를 제외한 국민 90%에 1인당 10만원의 2차 소비쿠폰이 지급된다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

