박상진 산은 회장 취임 "생산적 금융 전환에 역량 집중"

첫 내부 출신 회장, 15일 취임식 개최

박상진 한국산업은행 회장이 15일 서울 영등포구 여의도 산은 본점으로 출근하고 있다. 연합뉴스

한국산업은행은 박상진 신임 회장이 15일 서울 여의도 본점에서 취임식을 열고 본격적인 업무를 시작했다고 밝혔다.

첫 내부 출신인 박 회장은 취임사에서 "실물경제를 뒷받침하고 미래성장산업을 육성하는 정책 수단으로 금융의 중요성이 더욱 강조됨에 따라 대표 정책금융기관인 한국산업은행의 역할이 커지고 있다"고 강조했다.

그는 "한국산업은행의 모든 역량을 첨단전략산업 지원을 통해 대한민국 금융의 생산적 금융으로의 전환과 모두의 성장을 위한 중소·벤처기업 육성 및 지방산업 체질 개선, 전통산업에 대한 생산성 제고와 산업구조 재편 지원에 집중해야 한다"고 강조했다.

아울러 직원들에게 "주인의식을 가지고 업무에 임하고, 청렴 의식을 가지고 열린 마음을 바탕으로 소통해 달라"고 당부했다.





취임사와는 별도로 직원들에게 보낸 메시지에서 지난 본점 이전 논의와 추진 과정에서 직원들이 겪은 상처를 위로하며 직원의 목소리에 귀 기울이며 열린 마음으로 소통하겠다는 뜻을 분명히 밝혔다고 산은은 설명했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

