[폴폴뉴스]李대통령 지지율 4주간 상승세 꺾이고 54.5%로 소폭 하락

리얼미터 여론조사

3대 특검법 처리과정 정치 혼란이 영향

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 소폭 하락했다. 최근 4주간 상승세가 꺾였는데 3대 특검법 처리과정에서 불거진 정치적 혼란 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

15일 여론조사업체 리얼미터가 공개한 여론조사(에너지경제신문 의뢰로 8~12일 전국 18세 이상 2515명 대상으로 무선전화 ARS 방식으로 진행, 응답률은 5.1%)에 따르면 이 대통령 지지율(긍정평가)은 지난주보다 1.5%포인트 하락한 54.5%로 조사됐다. 부정평가는 1.9%포인트 오른 41.1%로 조사됐다.

대구·경북과 대전·세종·충청 등에서 지지율이 각각 5.0%포인트, 4.4%포인트 등 하락한 점 등이 눈길을 끌었다.

연합뉴스

리얼미터는 "이 대통령이 주식 양도세 대주주 기준 유지 입장을 밝히면서 투자자들의 기대감을 높여 코스피 지수가 최고치를 경신하는 등 긍정적인 영향을 미치며 지지율이 반등했으나, 주 후반 대통령 취임 100일을 맞아 권성동 국민의힘 의원 체포동의안 가결과 3대특검법 관련 여야 합의가 결렬되는 등 정치적 혼란이 커지면서 지지율에 부정적인 영향을 주면서 결국 하락세로 마감했다"고 설명했다.

정당지지도 조사(에너지경제신문 의뢰로 11~12일간 전국 18세 이상 1001명 대상으로 무선전화 ARS 방식으로 진행, 응답률은 4.2%)에서는 더불어민주당 지지율이 0.3%포인트 하락한 44.3%를 기록했다. 국민의힘 지지율은 0.2%포인트 올라 36.4%를 나타냈다. 개혁신당은 4.4%, 조국혁신당은 2.6%, 진보당은 1.5%를 각각 기록했다.





여론조사와 관련된 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

