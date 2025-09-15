네타냐후, 美 국무 이스라엘 방문에 "강한 동맹 증명"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'통곡의 벽' 함께 찾아 기도

이스라엘, 휴전 중재국 카타르 도하 공습

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 14일(현지시간) 마코 루비오 미국 국무장관의 이스라엘 방문이 양국 간 강력한 동맹을 증명한다고 말했다.

로이터연합뉴스

AD

AP, 로이터 통신 등에 따르면 네타냐후 총리는 이날 루비오 장관, 마이크 허커비 주이스라엘 미국대사와 함께 '통곡의 벽'으로 불리는 동예루살렘 구시가지의 서쪽 벽에서 기도한 뒤 이같이 말했다.

네타냐후 총리는 루비오 장관을 '대단한 친구'라고 부르며 이스라엘과 미국의 관계에 대해 "우리가 방금 만진 서쪽 벽만큼 강하고 견고하다"고 강조했다. 이 벽은 유대교, 기독교, 이슬람교 3개 종교의 성지다. 미국 고위 관리의 이곳 방문이 이스라엘에 대한 지지로 해석될 수 있다고 dpa 통신은 전했다.

이스라엘은 지난 9일 팔레스타인 무장정파 하마스 지도부를 제거한다며 휴전 중재국인 카타르 도하를 공습해 국제적인 비난을 받고 있다.

오는 16일까지 이스라엘에 머물 예정인 루비오 장관은 출발하기 전 기자들에게 도널드 트럼프 미 대통령도 카타르 공습에 불만족하지만 이 일로 미국과 이스라엘의 관계가 영향받지 않을 것이라고 말했다. 또 이번 공습이 가자전쟁 종식 노력과 인질 석방에 어떤 영향을 미치는지 이스라엘 지도부와 논의할 것이라고 밝혔다.

이스라엘의 가자지구 공격은 여전히 이어지고 있다. 이스라엘은 하마스 제거를 위해 가자지구 북부의 인구 밀집지역 가자시티를 장악하겠다고 선언한 뒤 이 지역 고층 건물을 중심으로 공격을 강화하고 있다.





AD

외신들은 현지 병원 등을 인용해 이스라엘이 대학교 건물, 병원 인근, 주거 건물 등을 공격해 최소 13명이 사망하고 수십명이 다쳤다고 보도했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>