LG U+, 국제 학술회서 익시오 'AI 보이스피싱 탐지 기술' 소개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

온디바이스 AI 기반 보이스피싱 탐지 기술 시연

법과학 총회서 익시오 기술·성과 발표

LG유플러스는 전 세계 보안·과학·법률 분야 관계자들이 모이는 국제 행사에서 인공지능(AI) 앱 '익시오(ixi-O)'에 탑재된 보이스피싱 탐지 기술을 선보인다고 14일 밝혔다.

LG유플러스는 전 세계 최초로 상용화한 온디바이스AI 기반의 피싱 차단 기술을 소개해 자체 확보한 AI 기술력을 글로벌 시장에 알린다는 계획이다.

글로벌 프라이버시 총회(GPA) 2025에서 운영할 익시오 부스 조감도의 모습. LG유플러스 제공

AD

LG유플러스는 오는 15일부터 인천과 서울에서 각각 열리는 '한-아시아 법과학·법의학 총회'와 '제47차 글로벌 프라이버시 총회(GPA)'에 참여해 익시오 전시 부스를 운영한다. 부스를 방문한 고객들은 보이스피싱 탐지 기술과 AI를 활용해 위변조 목소리를 찾아내는 '안티딥보이스'와 AI로 합성한 영상을 탐지하는 '안티딥페이크' 등을 직접 체험할 수 있다.

LG유플러스가 참여하는 한-아시아 법과학·법의학 총회는 아시아지역 내 법과학·법의학 기관들의 총회로, 올해 행사는 국립과학수사연구원 창립 70주년을 맞아 한국에서 개최된다. LG유플러스는 익시오 전시부스뿐 아니라 AI 기반의 보이스피싱 탐지 기술을 소개하는 발표도 진행한다.

오는 15일부터 19일까지 서울에서 열리는 GPA 2025에서도 익시오 전시 부스를 운영한다. 개인정보 분야 국제회의인 GPA 2025는 개인정보보호위원회 주최로 열린다. 국내에서 처음 개최되는 이번 행사에는 미국·유럽연합·영국·일본 등 89개국 개인정보 감독 기구, 학계, 산업계, 법조계, 국제기구 관계자 등 1000여명이 참석할 것으로 예상된다. LG유플러스는 익시오 체험부스를 통해 온디바이스AI 기반의 보이스피싱 탐지 기술을 알릴 계획이다.





AD

최윤호 LG유플러스 AI에이전트 추진그룹장(상무)은 "보이스피싱은 개인정보 보호와 범죄 예방이라는 두 영역이 교차하는 사회적 문제"라며 "글로벌 전문가들과 함께 논의하는 자리에서 익시오를 소개함으로써 한국의 앞선 AI 보안 역량을 알리고 안전한 디지털 환경을 조성하는 데 기여하겠다"고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>