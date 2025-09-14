강원도, 인도 공무원 대상 '물관리·위생' 국제연수 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

물관리 경험·주요 현안 공유

지역 특색 살린 현장체험 프로그램 마련

강원특별자치도(도지사 김진태)는 유엔해비타트(UN Habitat)와 공동으로 14일부터 21일까지 인도 공무원들을 대상으로 '지속가능한 물관리 및 위생 국제연수 과정'을 개최한다.

강원특별자치도 전경. 강원특별자치도 제공

이번 연수는 강원특별자치도의 청정 자연과 첨단 기술을 기반으로 한 물관리 경험과 양국의 주요 현안을 공유하기 위해 마련되었다.

이번 연수에는 인도 북부지역 지자체 공무원과 인도지자체협회 관계자 등 18명이 참가한다.

연수 과정에서는 물관리 국제 동향과 대한민국의 사례, 강원지역 수자원 관리의 성공 및 갈등 사례에서 얻은 정책적 교훈, 물환경 보전을 위한 폐기물 처리 방법 등 다양한 주제를 다룬다. 또한 강원지역 상수도 정수시설과 관련 도내 기업을 방문하는 현장 학습도 병행된다.

강원특별자치도의 친환경 정책과 사례를 통해 인도 각 지역 특성에 맞는 맞춤형 물관리 전략을 모색하는 기회도 제공한다.

전희선 강원특별자치도 국제협력관은 "이번 국제연수를 통해 한국과 인도의 물관리 역량이 함께 성장하고, 양국 간 협력 관계가 한층 공고해질 것"이라며 "청정 강원의 자연과 기술이 융합된 모범 사례를 널리 알리고 글로벌 네트워크를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





강원특별자치도는 이번 국제연수를 통해 인도 지자체와의 우호 증진은 물론, 도내 기업의 물관리 기술 수출과 관련 산업 발전에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

