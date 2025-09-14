서초구, '제8회 청년친화헌정대상' 소통대상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 서초구(구청장 전성수)가 13일 국회사무처 소관 사단법인 청년과미래가 주최한 '제8회 청년친화헌정대상' 지방자치단체 부문 '소통대상'을 수상했다고 14일 밝혔다.

제8회 청년친화헌정대상 소통대상 수상 기념촬영 사진. 서초구 제공.

청년친화헌정대상은 청년들의 삶의 질 개선을 위해 노력한 지방자치단체의 공로를 평가해 표창하는 상으로 정책·입법·소통 등 청년친화지수를 기준으로 심사해 수상기관을 결정한다. 청년참여기구 운영, 청년지원사업, 청년행사 개최·참여 여부 등이 주요 심사항목이다.

그동안 서초구는 '청년이 머무는, 젊음이 어울리는 청년도시 서초'라는 비전을 바탕으로 청년 의견을 정책에 반영하고자 다양한 노력을 기울여왔다.

특히 청년네트워크 활성화, 청년 팝콘(팝업콘소시엄)과 서리풀 청년크루 운영, 청년공간 '서초청년센터' 조성·운영, 청년 서리풀기자단과 SNS서포터즈 운영, 서초 마블히어로 서포터즈 등 서초구만의 차별화된 청년 사업을 추진해 청년 참여와 소통 강화를 위해 노력해 온 점이 대외적으로 높은 평가를 받았다.





전성수 서초구청장은 "이번 수상은 청년들이 정책 과정에 직접 참여하고 목소리를 낼 수 있도록 청년들과 지속적으로 소통하며 이루어낸 성과"라며, "앞으로도 청년주거·일자리·문화 등 다양한 청년정책을 더욱 체계적으로 추진해 청년이 살기 좋은 서초를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

