의정부시, 지역 기업 판로 넓힌 '박람회·플리마켓' 성황

기술·제품·체험이 어우러진 참여형 축제의 장

경기 의정부시(시장 김동근)는 13일 '2025년 우수기업 박람회 및 플리마켓'이 성황리에 열렸다고 밝혔다.

김동근 의정부시장이 13일 2025년 우수기업 박람회 및 플리마켓' 행사 현장에서 제품설명을 듣고 있다. 의정부시 제공

이번 행사는 의정부시 기업지원센터 주관으로 민락2지구 로데오광장에서 진행됐다. 지역 우수기업의 기술력과 경쟁력 있는 제품을 시민들에게 알리고 새로운 판로 개척을 지원하기 위해 마련됐다.

행사에는 패션·뷰티, 식품, 완구, 생활용품 등 32개 기업이 참여해 다양한 제품을 선보였다. 시민들은 비누·향수 제작, 어린이 색칠·퍼즐 놀이 등 체험 프로그램에 참여하며 기업 제품을 친근하게 접했으며, 기업 후원 경품 이벤트도 함께 열려 큰 호응을 얻었다.

올해는 시민 의견을 반영해 처음으로 주말에 열렸으며, 장소도 유동 인구가 많은 민락2지구 로데오광장으로 변경돼 접근성이 높아졌다.

시민들이 13일 열린 '2025년 우수기업 박람회 및 플리마켓' 행사장을 찾고 있다. 의정부시 제공

행사장은 다양한 세대의 시민들로 붐비며 지역 기업과 시민이 함께 어울리는 축제의 장이 됐다.





행사장에 방문한 김동근 시장은 "의정부시 기업의 우수한 제품을 널리 알리고 판로 개척을 돕기 위해 2022년부터 매년 이 행사를 이어오고 있다"며 "앞으로 기업이 더 크게 성장할 수 있는 환경을 조성해 기업의 꿈이 실현되는 기업하기 좋은 도시 의정부를 만들어가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

