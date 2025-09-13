고양시, 소상공인 재건 프로젝트 성료…지역경제 '활력'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화정역 광장서 '공존과 상생' 주제로

프리마켓·나눔행사 등 열려

지난 12일 고양특례시 덕양구 화정역 광장에서는 '소상공인 판로개척 및 매출증대 재건 프로젝트' 행사가 성황리에 개최됐다.

이동환 고양특례시장이 지난 12일 덕양구 화정역 광장에서 열린 '소상공인 판로개척 및 매출증대 재건 프로젝트'행사에 참석해 인사말을 하고 있다. 고양특례시 제공

덕양구 소상공인연합회가 주관하고 고양시 소상공인지원과를 비롯한 지역 상인회, 전통시장, 사회적경제 단체 등이 협력한 이번 행사는 코로나19 이후 경기침체와 물가상승 등으로 어려움을 겪어온 소상공인들에게 새로운 판로를 제공하고, 시민과 함께하는 상생의 장을 마련하기 위해 추진됐다.

행사 개막식에는 이동환 고양특례시장을 비롯해 국회의원, 경기도 소상공인연합회 관계자 등 주요 인사가 참석해 축사를 전하고, 소상공인 공로자 표창을 수여했다.

13일까지 진행되는 이번 프로젝트는 ▲소상공인 제품 홍보·판매 부스 ▲공예·체험 프로그램 ▲돌봄밥상 나눔 행사 ▲문화공연 등 다채로운 프로그램으로 꾸려져 시민들의 발길을 끌었다.

특히 '공존과 상생'을 주제로 한 프리마켓과 나눔 행사 등을 통해 지역사회와 함께하는 소통의 장으로 거듭났다.

이동환 고양특례시장(가운데)이 참석자들과 지난 12일 덕양구 화정역 광장에서 열린 '소상공인 판로개척 및 매출증대 재건 프로젝트'행사에서 기념촬영을 하고 있다. 고양특례시 제공

이번 재건 프로젝트를 통해 소상공인들은 제품 홍보와 판매 기회를 넓히고, 시민들은 다양한 체험과 문화공연을 즐기며 지역경제 활성화의 필요성을 체감할 수 있었다.

이동환 시장은 "소상공인은 지역경제의 기둥이자 시민 생활과 가장 가까운 곳에서 희망을 만들어가는 주역"이라며 "고양시는 소상공인의 창업에서 성장, 재도전에 이르기까지 모든 여정에 함께 하겠다"고 밝혔다.





시는 13일까지 진행되는 이번 행사의 성과를 바탕으로 소상공인의 지속 가능한 성장을 지원하기 위한 다양한 정책을 지속적으로 추진할 계획이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

