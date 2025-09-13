이재명 대통령 "강릉에 마침내 단비, 조금이나마 위안 되길"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령이 지난달 30일 강원 강릉시 성산면 오봉저수지를 방문해 가뭄 대응 추진 상황을 점검하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 13일 가뭄이 이어지던 강원 강릉 지역에 비가 내리자 "참 반가운 소식"이라며 지역 주민들에게 위안이 되길 바란다고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 페이스북 메시지를 통해 "유례없는 가뭄이 이어지던 강원도 강릉에 마침내 단비가 내렸다"며 이같이 말했다.

이 대통령은 "지난 7월 6일부터 시작된 가뭄의 여파가 이번 비로 해소되진 않겠지만, 무기한 제한 급수 조치로 빨래나 샤워조차 마음 놓고 할 수 없을 정도로 고통받고 계신 강릉 시민들에게 조금이나마 위안이 되길 바란다"고 언급했다.

이 대통령은 "정부는 지난 8월 30일 현장을 직접 방문해 실태를 점검하고, 국가 재난 사태 선포를 결정한 이래 국가 소방동원령까지 발령하며 긴급 대응에 나섰다"며 "전국 각지의 군과 소방의 물탱크 차량을 동원해 인근 정수장의 물을 상수원에 운반하고, 관련 기관과 협력해 인근 하천수를 활용하는 등 가용 수원을 넓히며 필요한 설비도 추가 설치했다"고 설명했다.





이어 "앞으로 기후변화 등 다양한 환경적 요인으로 인해 국민께서 불편을 겪지 않도록 관련 제도와 관리 체계를 면밀히 검토하고, 한층 강화해 나갈 계획"이라면서 "미비한 부분은 신속히 보완해 모든 상황에 선제적으로 대응할 수 있는 체계를 구축하겠다"고 강조했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

