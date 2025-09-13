집까지 찾아갔는데 "필요없어요"…56만명 소비쿠폰 안 받았다

1차 소비쿠폰 지급 98.9%로 집계돼
정부 ‘찾아가는 신청’에도 1.1% 미신청
정부가 추진한 민생회복 소비쿠폰 1차 지급 신청률이 98%를 넘은 것으로 나타났다.
행정안전부는 지난 7월 21일부터 진행된 1차 소비쿠폰 지급에 전체 국민 약 5061만명 가운데 5005만여명이 신청을 완료, 신청률 98.9%를 기록했다고 13일 밝혔다.
이는 2021년 코로나 상생 국민지원금 당시 신청률(98.7%)을 소폭 웃도는 수치로, 총 지급액은 9조634억 원에 달했다.
다만 신청 마감일 하루를 남긴 시점에도 약 56만명(1.1%)은 신청하지 않은 것으로 나타났다. 정부는 고령자와 장애인을 위해 지방자치단체가 '찾아가는 신청'을 운영했지만, 일부 국민은 "굳이 받지 않겠다"는 이유로 신청을 거부했다. 이에 따라 일부 예산은 불용 처리될 예정이다.
정부 관계자는 "예전과 달리 찾아가는 신청까지 하면서 상당히 노력하고 있는데도 신청을 안 하시는 분이 주변에 있다"며 "마지막 날까지 지켜봐야 하겠지만 '나는 안 하겠다'는 분들이 상당수 있는 걸로 보고 있다"고 전했다.
이어 "상당한 노력을 기울였음에도 신청하지 않은 국민이 있다는 것은 개인의 선택으로 볼 수밖에 없다"고 설명했다.
한편 정부는 2차 소비쿠폰 지급 계획도 함께 발표했다. 오는 22일부터 소득 상위 10%를 제외한 전 국민 90%를 대상으로 1인당 10만원이 지급된다.
지급 대상은 가구별 건강보험료 납부액을 기준으로 정해지며, 재산세 과세표준 합계액이 12억원을 초과하거나 연간 금융소득이 2000만원을 넘는 고액자산가 가구는 대상에서 제외된다. 이 기준에 따라 약 92만7000가구, 248만명이 지급 대상에서 빠질 전망이다.
2차 지급 신청은 이달 22일부터 10월 31일까지 진행되며 신용·체크카드, 지역사랑상품권, 선불카드 중에서 선택할 수 있다. 성인은 개인별 신청이 가능하고, 미성년자는 세대주가 대신 신청해야 한다. 소비쿠폰 사용 기한은 1·2차 모두 오는 11월 30일까지이며, 기한 내 사용하지 않은 잔액은 자동 소멸한다.
최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr
