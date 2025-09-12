AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 속초시 이어 두 번째 도입

영유아 가정 맞춤형 건강관리 지원

강원도 태백시(시장 이상호)는 보건복지부 공모사업 선정에 따라 9월부터 '생애초기 건강관리사업'을 본격적으로 시행한다고 12일 밝혔다. 이번 사업은 강원특별자치도에서 속초시에 이어 두 번째로 도입되는 사례다.

태백시 생애초기 건강관리사업 9월부터 본격 시행. 태백시 제공

생애초기 건강관리사업은 임산부와 24개월 미만 영유아 가정을 대상으로 영유아 전문 간호사가 가정을 방문하여 아기 발달 점검, 부모 건강관리, 양육 상담, 보건·복지 서비스 연계 등을 지원하는 국가사업이다.

서비스는 전액 무료로 제공되며, 출산 가정의 부담을 덜고 건강한 양육 환경을 조성하는 것을 목적으로 한다.

사업은 기본방문을 통해 초기 건강·양육 상황을 확인하고, 필요시 추가 방문을 통해 맞춤형 상담과 심화 지원을 이어가는 방식으로 운영된다.

태백시는 지난 3월 공모사업 선정 이후 전담 인력 교육을 완료하고 사업 시행 준비를 마쳤으며, 9월부터 지역 내 희망 가정을 대상으로 서비스를 제공하고 있다.

태백시 관계자는 "이번 사업은 아기와 부모 모두에게 실질적인 도움이 되는 지원"이라며 "지역 가정의 많은 참여와 관심을 부탁드린다"고 전했다.





사업 참여를 희망하거나 자세한 내용을 알고 싶은 시민은 태백시 보건소 건강증진팀으로 문의하면 된다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

