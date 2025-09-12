청소년 '당근' 계정 사들여 피싱… 67억 챙긴 일당 검거

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기북부경찰청, 42명 검거·14명 구속

계정 개당 1만~10만원에 구입해 범행

청소년들에게 개당 1만~10만원을 주고 사들인 온라인 계정으로 피싱 사기를 벌여 수십억을 챙긴 일당이 무더기로 붙잡혔다.

12일 경기북부경찰청 사이버수사과는 통신사기피해환급법위반 등 혐의로 42명을 검거해 국내 총책 30대 A씨 등 14명을 구속했다. A씨 등은 지난해 5월부터 올해 7월까지 중고거래 사기, 투자 리딩 사기 등 각종 피싱 사기 수법으로 총 1462명으로부터 67억원을 편취한 혐의를 받는다.

피의자들이 텔레그램 등에 광고한 계정 매입 캡처 화면. 경기북부경찰청

AD

이들은 네이버 등 포털사이트와 카카오톡, 당근마켓 등의 계정을 사들여 범행에 사용했다. 텔레그램에서 '계정을 판매하면 돈을 주겠다'고 홍보한 뒤 계정 1개당 1만~10만원을 주고 사들였는데, 일당에게 계정을 판 이들은 대부분 용돈이 필요한 청소년이었다. 피의자들은 이렇게 사들인 계정으로 당근마켓 거래자, 금융 전문가 등 행세를 하며 다양한 피싱 사기 범죄를 저질렀다.

이들은 사들인 계정으로 당근마켓과 같은 거래 사이트에 중고 물품을 매물로 올린 후 "안전결제를 위해 필요하다"며 가짜 결제 사이트로 접속을 유도한 뒤 돈을 받아 챙겼다. 경찰 관계자는 "범죄자들이 당근 플랫폼에서 이전 거래에 대한 평가가 좋은 아이디는 비싸게 사들였는데 이러한 범죄에 이용하기 위해서였다"고 설명했다.

일당은 금융 전문가 행세를 하며 "투자로 돈을 벌게 해주겠다"고 돈을 받고 잠적하는 사기도 함께 저질렀다. 투자 설명을 하는 금융전문가와 "실제 수익을 봤다"며 바람잡이 역할을 하는 사람까지 모두 가짜 계정을 사용한 조직원들이었다. 경찰은 이들이 사용한 계정 532개 중 대부분을 청소년들로부터 사들인 것으로 보고 있는데, 검거된 42명 중 19명이 청소년으로 파악됐다.

경찰 관계자는 "성인들은 자기 계정의 보안 중요성 등에 대해 분명히 인식하는 반면, 청소년들은 이에 대한 의식이 약해 계정을 넘긴 사례가 많은 것으로 생각된다"고 설명했다. 또 일부 청소년은 동네나 학교 후배들을 위협해 계정을 빼앗아 팔아넘기는 등 대포 계정 유통 과정에 깊이 개입한 것으로 파악돼 강요죄에 대한 수사도 별도로 진행 중이다.





AD

경찰은 일당이 중국이나 캄보디아에 거점을 두고 범행한 것으로 보고, 아직 붙잡히지 않은 해외 총책 등에 대해서도 수사를 펴나가고 있다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>