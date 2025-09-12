이동환 시장 "AI·데이터 기반 디지털 행정 구현…'AI 특례시'로 도약"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고양시, AI혁신으로 미래 준비

AI 기반 행정 혁신·인재 양성 본격 추진

고양스마트시티센터·경기 북부 AI 캠퍼스 개소

미래 인재 양성 거점 확보

경기 고양특례시(시장 이동환)가 인공지능(AI)을 활용한 행정 혁신을 본격 추진하고 있다.

지역혁신 AI 기업 현장을 방문한 이동환 고양특례시장. 고양특례시 제공

12일 고양특례시에 따르면 시는 지난 7월 'G-노믹스 5개년 계획'에서 'AI노믹스'를 선언한 이후 행정 전반에 단계적으로 AI 시스템을 도입해 나가고 있다.

이번 혁신은 내부 행정과 민원 서비스, 인재 양성, 산업 협력 등 다양한 분야를 아우르며, 시민이 실제로 체감할 수 있는 맞춤형 서비스 제공에 중점을 두고 있다.

먼저, 시는 올해 3월 민간 전문가가 이끄는 AI혁신TF팀을 신설해 행정 전환의 토대를 마련했으며, 5월에는 '고양시 인공지능산업 육성 및 지원 조례'를 제정해 조직과 제도 양면에서 AI 행정·산업 기반을 갖췄다.

지난 6월 직원 대상 'AI 행정 아이디어 공모전'에서 최우수로 선정된 'AI 기반 인허가 자동검증 시스템' 제안은 변리사 자문을 거쳐 시 명의로 정식 특허 출원을 추진하고 있다.

지능형 스마트 행정 서비스(안). 고양특례시 제공

이와 함께 △AI 자동 추천 무인민원발급기 △AI 활용 식품 이물 관리 강화 등 우수 아이디어들도 실제 정책화 가능성을 검토하고 있어 조직 내부의 창의적 발상이 행정 혁신으로 이어지고 있다.

민원 서비스 역시 한 단계 더 진화한다. 시는 연중무휴 24시간 대응이 가능한 카카오톡 기반 생성형 AI 민원 시스템을 구축, 증명 발급과 세금 납부, 복지·건강 등 고양시와 중앙부처의 행정시스템을 연계할 계획이다.

복잡한 질문에도 정확히 답변할 수 있는 지능형 행정서비스를 구현해 시민이 시간과 장소 제약 없이 이용할 수 있는 맞춤형 행정을 실현한다는 구상이다.

지난 5월에는 행정공부의 디지털 공백 해소에도 성과를 거뒀다. 1910년부터 1975년까지 작성된 구(舊) 토지대장 13만여 면을 AI로 전면 한글화·디지털화해 조상 땅 찾기, 개인별 토지 현황 조회 등 맞춤형 부동산 서비스와 연계한 것이다.

디지털 이미지를 한글화한 구 토지대장. 고양특례시 제공

과거에는 한문 문서를 일일이 해독해야 했지만, 이제는 검색 한 번으로 토지 정보를 신속하게 확인할 수 있게 됐다.

내부 행정 효율화에도 AI 도입이 추진된다. 최근 직원 설문조사에서 법령·지침 질의응답, 정보 검색, 문서 요약 및 초안 작성 등 단순·반복 업무에 대한 수요가 확인됨에 따라, 시는 AI 비서(어시스턴트) 도입을 검토 중이다. 단순 업무를 자동화해 공무원들이 보다 창의적이고 전략적인 업무에 집중할 수 있는 환경을 조성한다는 계획이다.

고양시가 AI 인재 양성과 혁신 생태계 조성을 위한 거점을 단계적으로 확충하고 있다.

오는 10월 29일 성사 창조혁신센터 내에 '고양스마트시티센터'가 정식 개소한다. 스마트시티 사업 성과 전시 및 기술 개발·실증을 위한 오픈랩, 시민 대상 교육장 등으로 구성되며, 지능형사물인터넷(AIoT)과 디지털트윈 교육 등 AI 캠퍼스와 연계해 인재 양성과 실습 과정을 운영할 계획이다. 시는 이곳을 통해 지역 내 혁신을 이끌 플랫폼을 구축한다는 구상이다.

고양스마트시티센터 조감도. 고양특례시 제공

이어, 같은 장소에서 문을 여는 '경기 북부 AI 캠퍼스'도 청년 대상 전문 교육 프로그램을 본격 가동한다. 자율형 공립고로 선정된 백석고와 연계해 초·중·고 연계형 AI 교육을 추진하며, 미래 인재 양성의 선순환 구조를 만들 전망이다.

기업과의 상생 협력도 발걸음을 넓히고 있다. 지난 6월 롯데쇼핑과 'AI 기반 지역상생·스마트유통 생태계 조성' 협약을 체결해 시민 우선 채용, 스마트 유통 협력, AI 체험 교육 프로그램 운영 등을 공동 추진하고 있다. 아울러 롯데 물류센터 내 유휴 공간에는 시민 대상 AI 체험학습 및 홍보관도 마련될 예정이다.

한편, 시는 AI 산업 육성 및 지원을 위한 제도적 기반도 마련돼, 이를 바탕으로 기본계획 수립과 지원사업, 협력체계 구축 등 AI 산업 육성을 선도할 정책들을 안정적으로 추진한다는 방침이다.





지난 3월 AI관련 기업체를 방문한 이동환 고양특례시장. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장은 "AI는 순수 기술단계를 넘어 행정, 물류, 건설 등 모든 산업의 기본 조건"이라며 "AI와 데이터 기반 디지털 행정을 구현하고, 산업 전반에 적극 도입해 'AI 특례시'로 도약하겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

