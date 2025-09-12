AI를 장관으로 임명한 이 나라…"부정부패 너무 심해서"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

알바니아, EU 가입 위해 행정 부패 척결

"모든 공적 자금 투명하게 관리될 것"

AI로 생성한 일러스트(기사 이해를 돕기 위한 사진). 챗GPT

AD

알바니아가 세계 최초로 AI(인공지능)를 공공 입찰을 감독하는 정부 장관으로 임명했다. 유럽연합(EU)에 가입하기 위한 알바니아의 핵심 조건이 공공 행정 분야의 부패 척결인 만큼 원천 차단하겠다는 의지다.

12일(현지시간) AFP통신에 따르면 11일 에디 라마 알바니아 총리는 AI로 생성한 '디엘라'를 장관으로 임명했다. 디엘라는 알바니아어로 '태양'을 뜻하며, 지난 5월 총선에 승리하면서 4연임에 성공한 에디 라마 총리는 "디엘라는 물리적으로 존재하지는 않지만, AI를 통해 가상으로 생성된 최초의 정부 구성원"이라고 임명 배경을 설명했다.

이어" (디엘라를 통해) 부패가 100% 차단되고, 입찰 절차에 제출되는 모든 공적 자금은 완벽히 투명하게 관리될 것"이라고 덧붙였다.





AD

올해 1월 AI 기반 가상 비서로 출시된 디엘라는 알바니아 전통 의상을 입은 여성의 모습으로 만들어졌으며, 공식 전자 행정 플랫폼인 'e-Albania'를 통한 시민들의 각종 문서와 서비스 이용을 돕고 있다. 공식 통계에 따르면 지금까지 3만6600건의 디지털 문서 발급을 지원했고 약 1000건의 서비스를 제공해오고 있다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>