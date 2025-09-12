KB국민은행, AI 활용 미래금융 아이디어 공모전 시상

제7회 퓨처 파이낸스 AI 챌린지 시상식 개최
5개팀 수상…ICT부문 서류전형·코딩 테스트 면제
KB국민은행은 11일 제7회 '퓨처 파이낸스 AI 챌린지(Future Finance A.I. Challenge)' 시상식을 개최했다고 12일 밝혔다.
이 공모전은 인공지능(AI)을 활용한 미래 금융 아이디어를 발굴하고, 우수 인재들의 금융 AI에 대한 관심을 높이기 위해 2019년부터 매년 열리고 있다.
이번에는 'AI 기술을 활용한 금융 관련 서비스 및 아이디어'를 주제로 전국 130여개 팀이 참가했다. 예선을 거쳐 본선 무대에는 10개 팀이 올라 경쟁을 펼쳤다. 본선 심사에는 KB국민은행 전문가들을 비롯한 다양한 IT기업의 임직원들이 참여해 아이디어의 효용성과 기술적 완성도 등을 종합적으로 평가했다. 그 결과 총 5개 팀이 수상의 영예를 안았다.
수상팀에게는 총 2800만원 규모의 상금과 KB국민은행 ICT 부문 채용 시 서류전형 및 코딩 테스트 면제 혜택이 제공된다.
이화여대 ECC 이삼봉홀에서 열린 본선 및 시상식은 '2025 국제 콘퍼런스'의 2부 행사로 열렸다. 1부 행사에는 이찬진 금융감독원장, 이향숙 이화여대 총장, 양종희 KB금융그룹 회장, 이환주 KB국민은행장 등 관련자들이 참석했다.
KB국민은행 관계자는 "이번 공모전에서 참가자들이 보여준 역량과 기술은 대한민국 금융산업의 미래를 밝히는 원동력이 될 것"이라며 "앞으로도 금융권의 AI 생태계 확산과 우수 인재 육성을 위해 다양한 지원을 이어 나가겠다"고 말했다.
김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
