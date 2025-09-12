고령군, ‘적극행정 우수공무원’ 25명 선발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현장 혁신·군민 체감 성과 중심



성과급·포상휴가 등 인센티브 제공

경북 고령군(군수 이남철)이 창의성과 전문성을 바탕으로 군민이 체감할 수 있는 성과를 거둔 사례 11건을 선정, 총 25명을 '2025년 고령군 적극행정 우수공무원'으로 최종 확정했다.

고령군이 적극행정 우수공무원을 선발하고 있다. 고령군 제공

올해 최우수 부서에는 농업정책과 유통가공팀(신혜경·김선연·손예원)이 이름을 올렸다. '농가판로 고민해결! 우곡수박 온라인 유통 도전기'를 통해 지역 농산물의 새로운 유통 활로를 개척한 점이 높게 평가됐다.

우수에는 재무과 통합징수팀(김형진·박미정), 장려에는 지역경제실 교통행정팀(이웅희·김세영), 인구정책실(문수정), 가족행복과 평생교육팀(문장혁·우수희), 관광진흥과(임진일·이영진·박현숙·이슬), 보건행정과(배정임), 가족행복과 체육팀(도충환 외 3명) 등이 선정됐다.

입상 부서로는 축산정책과 동물자원팀, 성산면 산업경제팀, 민원과 지리정보팀이 포함됐다.

개인 부문에서는 인구정책실 문수정 주무관이 청년 인구 유입과 농촌 정주여건 개선 공로로, 보건행정과 배정임 주무관이 주민 참여형 건강마을 조성 성과로 우수공무원에 뽑혔다.

선발은 군민 체감도, 적극성·창의성, 과제의 중요도, 확산 가능성 등을 기준으로 실무심사→공개검증→군정조정위원회→경진대회→적극행정위원회 심의를 거쳐 이뤄졌다. 최종 선발된 공무원에게는 성과급 최고 등급, 포상휴가, 상장·시상금 등 다양한 인센티브가 제공된다.





이남철 군수는 "현장에서 소통하는 적극행정이 곧 지역 발전의 동력"이라며 "전문성을 기반으로 한 다양한 적극행정 사례를 지속적으로 발굴하고, 군민이 체감하는 행정을 실현해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

