건보공단 부산울산경남본부, 폐현수막 방석 2000개 기부… 전국체전 지원

벡스코와 공동 추진… 자원순환·환경보호 동시 달성

국민건강보험공단 부산울산경남지역본부(본부장 조준희)가 전국체육대회와 장애인체육대회 성공 개최를 기원하며 폐현수막을 활용한 접이식 방석 2000개를 부산시자원봉사센터에 기부했다.

건보공단 부산울산경남본부가 폐현수막 방석 2000개를 기부하고 있다. 건보공단 제공

이 사업은 벡스코와 함께 추진한 친환경 자원순환 프로젝트다.

지역에서 버려진 현수막을 수거해 세척·재가공해 방석으로 업사이클링했다. 폐기물 감축과 환경보호는 물론 사회적 가치 창출에도 기여했다는 평가다.

기증식은 11일 오후 부산시자원봉사센터에서 열렸다. 기부된 방석은 전국체전 기간 자원봉사자들의 행사지원과 휴식에 활용된다.





조준희 본부장은 "전국체전과 장애인체전의 성공적 개최를 지원하면서 동시에 친환경 자원순환을 실천할 수 있어 의미가 크다"며 "지역사회와 상생하는 사회공헌활동을 이어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

