원하는 회사 철커덕 붙으려면…"연 455만원은 써야 해요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'취업도 사교육'

취준생 1인당 연 455만원 쓴다

자격증·영어 점수 준비에 지출 집중

응답자 71% "취업 준비로 경제적 어려움"

대학 졸업 후 취업을 준비하는 청년들이 '입시' 못지않은 사교육비를 쓰고 있는 것으로 나타났다.

구직자들이 채용공고 게시판을 살펴보고 있는 모습. 기사와는 무관. 아시아경제DB

AD

11일 잡코리아 콘텐츠랩이 최근 대학 졸업자 485명을 대상으로 조사한 결과 취업 준비를 위해 사교육을 받는 응답자는 42.9%로 나타났다. 이는 같은 조사가 진행된 2021년(31.6%)보다 11.3%포인트 늘어난 수치다.

사교육을 받은 취준생들은 월평균 38만원, 연간 약 455만원을 지출한 것으로 조사됐다. 4년전(218만원)보다 두배 넘게 늘어난 규모다. 잡코리아 관계자는 "코로나19 이후 채용 환경이 크게 바뀌고 물가 상승까지 겹치면서 청년들의 경제적 부담이 커졌다"고 설명했다.

세부 지출 항목을 보면 ▲전공 자격증 취득이 64.9%(복수응답)로 가장 많았고 이어 ▲영어 점수 및 응시료(56.7%) ▲비전공 자격증(37%) ▲IT·컴퓨터 활용 지식 습득(32.7%) ▲자기소개서·면접 첨삭 등 컨설팅(17.8%) 순이었다.

한 취준생은 "기업들이 우대사항으로 자격증이나 영어 점수를 내거는 경우가 많아 합격 가능성을 높이려면 스펙을 확보해야 하는 것이 현실"이라며 "포트폴리오가 쌓이는 걸 보면서 취업을 위한 투자라 생각한다"고 말했다.

높은 비용 탓에 응답자의 71.1%는 경제적 어려움을 겪고 있다고 호소했다. 또 졸업 후 구직 활동과 아르바이트를 병행한다는 취준생도 73.8%에 달했다.





AD

잡코리아 관계자는 "무작정 비용을 들이기보다 뚜렷한 목표 설정과 더불어 인턴십·아르바이트 같은 실무 경험도 좋은 대안이 될 수 있다"고 조언했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>