KT 소액결제 피해 막으려면…"피해보상 미끼 문자도 조심해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방통위, 대응요령 안내·주의 당부

김영섭 KT 사장이 11일 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트 사옥에서 소액결제 피해와 관련해 고개 숙여 사과하고 있다. 연합뉴스

AD

방송통신위원회는 11일 KT 소액결제 피해 사고와 관련해 이용자 피해예방에 필요한 대응요령을 안내하며 각별한 주의를 당부했다.

이번 소액결제 사고와 유사한 피해가 의심될 경우 이동통신 사업자 고객센터(이동통신3사 모두 114·KT 24시간 전담고객센터), 이동통신사업자 전용 앱(T 월드·마이케이티·당신의 U+) 등을 통해 소액결제 내역을 확인해야 한다.

소액결제 서비스 피해예방을 위해 휴대폰 결제 이용한도 축소와 소액결제 서비스를 차단·해제함으로써 혹시 모를 피해를 사전에 예방할 수 있다. 피해사실이 확인되면 이동통신사업자 또는 결제대행사 등에 피해 사실을 알리고, 필요시 결제 내역 등 증빙자료를 확보해 관할 경찰서에 신고해야 한다.

특히 소액결제 피해사고 관련 취소나 환불, 피해보상 등을 가장한 악성 불법스팸 문자가 유포될 가능성도 있어 이용자 주의가 요구된다.

방통위는 피해사고 관련 국민 불안감을 악용한 '소액결제 취소·환불', '피해보상' 등의 단어가 포함된 미끼문자와 출처를 알 수 없는 앱 설치를 유도하는 사기 피해에 주의해야 한다고 당부했다.

사기가 의심되는 문자는 카카오톡에서 '보호나라' 채널을 실행한 후 해당 문자를 복사·붙여넣기를 함으로써 정상 문자인지 여부를 확인할 수 있다.





AD

방통위는 "이번 피해사고로 인한 추가·2차 피해 발생 여부를 주시 중"이라면서 "이동통신 사업자에 인공지능(AI)을 활용한 지능형 스팸 필터링 강화를 요청하는 등 이용자 보호를 위한 추가 조치들을 신속히 추진해 나갈 예정"이라고 말다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>