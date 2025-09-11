"7차선 도로서 맥주 축제"…'테라 맥주 페스티벌' 열린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하이트진로, 가을밤 대형 맥주 페스티벌

마곡나루역 7차선 도로가 축제 현장으로



서울 마곡 중심가에서 가을밤을 만끽할 수 있는 대형 맥주 페스티벌이 펼쳐진다.

하이트진로는 이달 12일부터 14일까지 3일간 서울 강서구 마곡나루역 일대에서 열리는 '2025 마곡 MCT 페스티벌'에 참여해 '테라 로드 비어 페스티벌'을 진행한다고 11일 밝혔다.

행사는 2025 마곡 MCT 페스티벌 2일 차인 13일 토요일 저녁에 열린다. 특히 서울 마곡나루역 앞 7차선 도로 약 220m를 전면 통제하고 설치하는 메인 무대에서 펼쳐지는 테라 로드 비어 페스티벌은 시민들에게 색다른 가을밤의 즐거움을 선사할 예정이다.

테라 로드 비어 페스티벌은 오후 2시부터 참여할 수 있다. 시민과 관광객들은 곳곳에 마련된 맥주 부스에서 시원한 테라 생맥주를 즐길 수 있다.

또 두꺼비 포토존과 테라 리얼탄산 포토존이 설치되며 웨이브레이스·스파크레이스·다트게임 등 소비자 참여형 이벤트 부스도 운영된다. 18시부터 21시까지는 다이나믹듀오·코요태·뉴비트·라포엠·강소리 등 유명 아티스트들의 콘서트가 열기를 더한다.

하이트진로는 페스티벌이 열리는 3일 내내 지역 시민과 관광객들을 위한 테라 맥주 부스와 이벤트 부스를 운영하고 마곡지역 상권 활성화를 통한 상생 경제 실현에 기여하고자 테라 로드 비어 페스티벌을 기획했다.





오성택 하이트진로 마케팅실 전무는 "서울 시내 중심가에서 열리는 대규모 맥주 축제를 통해 소비자들에게 특별한 브랜드 경험을 제공하게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 하이트진로는 소비자와의 접점을 확대하면서도 지역 사회와의 상생을 도모할 수 있는 다양한 현장 마케팅을 이어가겠다"고 말했다.





