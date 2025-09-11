컴투스 '스타시드' 서브컬처 본고장 일본 진출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일본 이용자 취향 최적화해 공략

'스타시드' 메인 곡 새 뮤비 공개

컴투스는 '스타시드: 아스니아 트리거'가 일본 정식 서비스를 시작했다고 11일 밝혔다.

컴투스 '스타시드: 아스니아 트리거'. 컴투스 제공

AD

'스타시드'는 조이시티가 개발하고 컴투스가 글로벌 서비스하는 인공지능(AI) 미소녀 캐릭터 수집형 역할수행게임(RPG)이다. 인류 멸망 이후 AI 소녀들만 남겨진 미래를 배경으로 하며, 이용자는 개성 넘치는 AI 소녀 '프록시안'들과 세계의 수수께끼를 풀어간다.

지난해 한국, 태국, 대만 등에서 먼저 서비스했으며, 매력적인 캐릭터 수집과 육성 재미, 간편한 전투 시스템 등을 바탕으로 구글 인기 게임 1위에 오르기도 했다. 이번 론칭으로 일본 앱 마켓에서도 만나볼 수 있게 됐다.

컴투스는 일본 이용자들의 취향에 최적화된 여러 콘텐츠로 서브컬처의 본고장인 일본을 공략한다. 스토리와 세계관은 물론 '스타시드'만의 강점으로 손꼽히는 캐릭터와의 교감 시스템을 현지화해 선보인다.





AD

컴투스는 일본 공식 유튜브 채널에서 '스타시드'의 메인 곡 'Shine All Night'의 새로운 뮤직비디오도 공개했다. 자세한 내용은 공식 카페에서 확인할 수 있다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>