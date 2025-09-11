인천 갯벌서 고립자 구조하다 실종된 해양경찰관 심정지 상태로 발견

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천 영흥도 갯벌에서 고립자를 구조하다가 실종된 30대 해양경찰관이 심정지 상태로 발견됐다.

11일 인천해양경찰서에 따르면 중부지방해양경찰청 특공대는 실종된 영흥파출소 소속 30대 A 경장을 이날 오전 9시 41분께 인천 옹진군 영흥면 꽃섬에서 약 1.4㎞ 떨어진 해상에서 찾았다.

발견 당시 A 경장은 심정지 상태였고, 해경은 심폐소생술을 진행하며 A 경장을 진두항으로 이송해 소방에 인계했다.

11일 인천 옹진군 영흥면 꽃섬 인근 갯벌에서 고립된 70대 남성을 구조하던 해양경찰관이 실종돼 해경이 수색작업을 하고 있다. 인천해양경찰서

A 경장은 이날 오전 3시 30분께 영흥면 꽃섬 인근에서 갯벌 고립자인 70대 남성 B씨를 구조하다가 실종됐고 해경은 함정 21척, 항공기 2대 등을 동원해 수색에 나섰다.

A 경장은 발을 다친 B씨에게 자신이 착용한 부력조끼를 입혀준 뒤 함께 헤엄쳐 나오다가 실종됐다. 구조된 B씨는 저체온증을 호소해 병원에 이송됐고 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.





해경은 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

