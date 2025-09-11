한화에어로스페이스, BAE와 협력… 천무 전자전 대응력 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고성능 항재밍 GPS 탑재 추진

NATO 호환성 높여 글로벌 시장 공략

한화에어로스페이스가 영국 방산업체 BAE 시스템즈와 협력해 다연장 로켓 '천무'의 전자전 대응 능력을 강화한다. 글로벌 방산업체와의 협업을 통해 해외 시장을 적극 공략하는 동시에 한·영 안보 협력 확대에도 기여하겠다는 구상이다.

한화에어로스페이스는 11일 BAE와 '천무 유도탄과 고성능 항재밍 위성항법장치(GPS) 연동을 위한 기술협력 계약'을 체결했다고 밝혔다. 항재밍은 강력한 전파로 무선 신호를 방해하는 '재밍' 공격을 막는 기술로, 현대전에서 승패를 좌우하는 핵심 요소로 꼽힌다.

향상된 GPS가 탑재될 천무 유도미사일. 한화에어로스페이스 제공

AD

이번 계약에 따라 한화에어로스페이스는 차세대 항재밍 기능이 포함된 BAE의 군용 GPS를 천무 유도탄에 탑재한다. BAE의 GPS 및 항재밍 기술은 이미 북대서양조약기구(NATO) 회원국에서 작전 성능이 검증됐다.

양사는 2023년 약 1800억원 규모의 모듈화 장약(MCS) 공급 계약을 체결하는 등 협력을 이어왔다. 이번 협력을 계기로 전자전 분야 첨단 기술에서도 협업을 확대한다는 방침이다.

루크 비숍 BAE 항법·센서 시스템 총괄 이사는 "한화에어로스페이스와의 협력을 통해 어떤 전장 환경에서도 천무가 임무를 완수할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





AD

이부환 한화에어로스페이스 PGM사업부장은 "이번 협력은 양사 간 신뢰를 기반으로 한 중요한 이정표"라며 "NATO 호환성을 높인 첨단 기술 확보를 통해 글로벌 시장 공략은 물론 한·영 안보 협력 강화에도 기여하겠다"고 밝혔다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>