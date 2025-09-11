"시장님 감사합니다, 존경합니다" 강릉시 게시판 뒤덮은 칭찬글 알고보니

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강릉 시민단체 "강릉시장이 인터넷댓글 지시"

행정 내부망에 시장 옹호하는 글도 게시돼

시 "잘못된 정보 바로잡기 위한 것"

김홍규 강릉시장이 극심한 가뭄으로 시민 불만이 커진 상황 속 가뭄과 관련해 온라인에 잘못된 정보가 많다며 강릉시 공무원들에게 댓글을 지시했다는 주장이 제기됐다.

김홍규 강릉시장이 강원 강릉시청 재난상황실에서 가뭄 대응 대책을 발표하고 있다. 연합뉴스

10일 연합뉴스에 따르면 시민단체 강릉시민행동은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 가뭄이 극심했던 당시 "김홍규 시장은 직원들이 허위 내용을 바로잡고 사실을 알리고, 인터넷에 글도 올리고, 댓글도 올리라는 내용을 지시했다"고 밝혔다.

이어 "김홍규 시장은 지난 8월29일 여성 공무원 60여명이 참석한 시청 긴급회의에서 가뭄 및 물 부족과 관련해 언론과 인터넷에서 잘못된 정보와 비판적인 내용이 많다"며 "이는 시민들을 자극하고 분열을 조장하는 것으로 직원들이 적극 대처해야 한다고 지시했다"고 주장했다.

특히 강릉맘카페에 직원들이 적극적으로 댓글을 달 것을 지시한 것으로 알려졌다. 이와 관련 시청 주요 부서의 한 과장은 "시장님 이하 우리 직원들의 가뭄 극복 노력이 헛되지 않도록 해 주시기를 바란다. 직원 중 강릉맘카페 가입 직원들이 있으면 정확한 정보가 전달될 수 있도록 허위 사실에 대한 댓글도 함께 부탁드린다"는 메시지를 타 부서 과장에게 전달하기도 했다.

이 시기는 본격적인 제한급수가 시행되면서 가뭄 준비 미흡 등으로 시에 대한 비난 여론이 고조됐던 때다. 이후 맘카페에는 시를 옹호하는 듯한 내용의 댓글이 일부 달리기도 했다.



강릉 새올행정시스템 내 칭찬합시다 게시판. 강릉시민행동, 연합뉴스

단체는 또 지난달 30일 강릉시 새올행정시스템의 '칭찬합시다'에 '김홍규 시장님을 칭찬합니다'라는 제목의 글이 등록된 후 100여개의 칭찬 댓글이 달렸다고 밝혔다. 새올행정시스템은 일반 시민은 접근할 수 없는 행정 내부망으로 공무원만 글쓰기와 접속이 가능하다.

익명의 글쓴이가 쓴 이 글에는 "왜 강릉 가뭄이 강릉시청 공무원이 무능이고 강릉시장의 무능인가", "강홍규 시장과 직원들은 생활용수 확보와 물 절약에 최선을 다하고 가뭄을 극복하고자 행정력을 총동원했다", "시장님 감사하고 존경한다", "시장님처럼 강릉시민만을 위해 일하다 보면 언젠간 진심을 알아주지 않을까 기대한다" 등 시를 옹호하는 내용이 담겼다.

강릉시민행동은 "가뭄 극복에 온 힘을 쏟아도 모자랄 중대한 시간에 본인에 대한 부정 여론을 어떻게든 돌려세울 고민을 하고, 공무원들을 동원한 여론몰이 궁리에나 신경을 쓴 것"이라며 "엄밀히 말하면 공무원에게 댓글을 통한 여론조작을 지시했다고도 볼 수 있다"고 목소리를 높였다.

이어 "정확한 정보는 강릉시 홈페이지와 재난문자, 공식브리핑 등을 통해서도 충분히 전달할 수 있으나 강릉시는 지금까지 물 부족과 관련, 심지어 단수 안내 문자 한번 없었다"고 지적했다.





강릉시의 관계자는 "여러 가지로 강릉시가 어려운 사정"이라며 "가뭄 대응에 대한 잘못된 정보를 바로잡기 위한 취지였다"고 연합뉴스에 밝혔다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

