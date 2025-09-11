[클릭 e종목]"지니언스, 백신 출시로 성장동력 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

그로쓰리서치는 11일 지니언스에 대해 백신 출시로 성장 동력을 강화했다고 분석했다.

한용희 그로쓰리서치 연구원은 "지니언스는 고객 확장을 위한 전략적 선택으로 백신(AV) 솔루션을 출시했다"며 "200여개의 EDR 고객사가 백신과 EDR 통합 사용을 요구함에 따라 개발한 것"이라고 설명했다.

이어 "고객 입장에서는 여러 에이전트를 설치할 경우 성능 저하와 복잡한 관리 등의 불편함이 발생한다"며 "하나의 에이전트에서 EDR과 백신을 통합 관리하는 방식을 선호한다"고 덧붙였다.

그는 "최근 백신 솔루션은 기능적 차별성이 크지 않으므로 EDR을 이미 사용 중인 고객사는 단일 에이전트 통합을 자연스럽게 선호할 것으로 보인다"고 기대했다.





한 연구원은 "백신 고객사 확장에 큰 어려움은 없을 것으로 예상한다"며 "백신 솔루션은 출시 이후 안정성 확보와 기술검증 과정이 필요하다"고 분석했다. 아울러 "대형 기업에서 기술검증을 진행 중"이며 "검증을 마무리하면 내년부터 본격적으로 매출에 기여할 것"이라고 내다봤다.

