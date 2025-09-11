안동시의회, 민생 회복·재해 복구 ‘추경 집중 논의’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제4차 전체 간담회 열고

현안사업·축제·조례 등 폭넓은 검토

경북 안동시의회는 지난 9일 의회 회의실에서 제4차 의원 전체 간담회를 열고, 2025년도 제 3회 추가경정예산 편성과 시정 주요 현안 6건을 논의했다.

경북 안동시의회 2025년제4차 의원전체간담회 열고 있다..

AD

이번 추경은 산불·수해 복구와 민생회복 소비쿠폰 지급 등 긴급성이 높은 사업에 초점을 맞췄다. 시의회는 연내 집행이 가능한 사업을 중심으로 편성해 지역경제에 활력을 불어넣고 현안 사업 추진에 차질이 없도록 집행부에 당부했다.

시정 현안 논의간담회에서는 ▲2025 안동국제탈춤페스티벌 개최 ▲안동시립공연단 설립·운영 조례 제정 ▲제64회 안동시민 체육대 축전 ▲2025 안동 농축특산물 직거래장터 「왔니 껴안은 동장 터」 운영 ▲산불피해 지역 신축매입임대주택 건립 ▲R2R 인쇄 유연 컴퓨터 국제 공동연구센터 설립 등 다양한 현안이 테이블에 올랐다.

김경도 의장은 "이번 추경은 재해 복구와 민생 회복이라는 시민 생활의 안정을 목표로 한다"며 "예산이 계획대로 꼼꼼히 집행돼 시민들께 실질적인 도움이 되도록 끝까지 챙기겠다"고 밝혔다.

제260회 임시회 준비 안동시의회는 오는 12일부터 8일간 제260회 임시회를 열고, 추경 예산안과 함께 각종 조례안 및 주요 안건을 심도 있게 심의할 예정이다.





AD

이번 간담회는 단순한 예산 검토를 넘어 안동시의 미래 성장 동력과 직결된 사안까지 폭넓게 다뤘다는 점에서 의미가 크다. 예산의 '속도감 있는 집행'과 현안 사업 추진력이 향후 안동시정의 성패를 가를 핵심 포인트로 보인다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>