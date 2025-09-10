금속노조 경남지부 "노조 회계 공시·타임오프 폐기하라"

전국금속노동조합 경남지부가 회계 공시와 타임오프제도를 폐기하라고 새 정부에 촉구했다.
금속노조 경남지부는 10일 고용노동부 창원, 진주, 통영, 양산지청에서 동시다발 기자회견을 열었다.
이들은 "회계 공시는 윤석열 정권이 민주노조를 억압하기 위해 고안한 도구이며 타임오프는 노조에만 족쇄를 채우는 것"이라고 주장했다.
또 "김영훈 장관의 첫 언론 발언은 노사자치 확대였다"며 "그 시작은 타임오프 폐기와 노사자율 결정"이라고 말했다.
이어 "10여 년 전 국회에서 복수노조 창구 단일화, 타임오프 통과의 문을 연 건 민주당"이라며 "이제 여당이 된 민주당이 해결해야 한다"고 했다.
노조 회계 공시제도는 노조의 직전 회계연도 결산 결과를 정부 회계 공시 시스템에 공시하는 것으로, 2023년 9월 윤석열 정부가 노동조합 및 노동관계조정법 시행령을 개정하며 도입했다.
회계 공시를 하지 않는 조합원은 제도에 따라 연말정산 시 조합비 15％ 세액공제 혜택을 받지 못한다.
타임오프제도는 노조 활동을 하는 시간을 근무시간으로 인정받고 사업장으로부터 임금을 받을 수 있게 하는 것으로 2010년 노조 활동 시간을 보장하면서 상한선을 정한다는 취지로 도입됐다.
이에 따라 노조원은 사업장 규모에 맞춰 법으로 정해진 연간 최대 허용 시간 내 근로 대신 노조 활동을 할 수 있어 '근로시간 면제제도'라고 불린다.
