'엠카' 출연한 美 유명 가수 차량서 女시신 발견…"수사 협조 중"

美가수 D4vd 차량서 부패 된 시신 발견

경찰 "살인 가능성 염두 수사 중"

D4vd "현재 월드투어 중, 수사 협조"

미국 유명 가수 D4vd(본명 데이비드 앤서니 버크·20)의 이름으로 등록된 차량에서 부패한 여성 시신이 발견돼 경찰이 수사에 착수했다.

9일(현지시간) 뉴욕포스트, ABC 등 외신은 미국 로스앤젤레스(LA)의 한 견인 차량 보관소에 있던 D4vd의 테슬라 차량에서 가방에 담긴 시신이 발견됐다고 보도했다. 해당 차량은 며칠 전 시내에 버려진 상태로 발견돼 견인소로 옮겨진 것으로 알려졌다.

미국의 유명 가수 D4vd(데이비드 앤서니 버크·20). D4vd SNS 캡처

수사는 보관소 직원들이 차량에서 심한 악취가 난다고 신고하면서 시작됐다. LA 경찰은 "차량 앞부분의 트렁크에서 비닐봉지에 담긴 시신이 발견됐다"며 "이미 심하게 부패한 상태였다"고 전했다.

시신은 여성으로 확인됐지만, 정확한 신원과 사망 원인은 아직 밝혀지지 않았다. 경찰은 살해 가능성을 포함해 여러 가능성을 열어두고 수사를 이어가고 있다. 다만 시신이 심하게 훼손돼 정확한 사망 시점과 경위를 파악하는 데는 상당한 시간이 걸릴 것으로 보인다.

시신이 발견된 차량은 가수 D4vd가 소유한 여러 차량 중 하나로, 주변인들이 함께 사용해 온 것으로 알려졌다. D4vd 측은 이번 사건과 관련해 "사건에 대해 통보를 받았으며, 현재 투어 중임에도 불구하고 당국의 조사에 적극적으로 협조하고 있다"고 밝혔다.

D4vd는 틱톡을 통해 주목을 받은 뒤 데뷔한 신예 아티스트로 'Romantic Homicide'와 'Here With Me' 등의 히트곡으로 알려졌다. 올해 4월 첫 정규 앨범을 발표했으며, 현재 'Withered World' 월드 투어를 진행 중이다.





그는 지난 5월 Mnet '엠카운트다운' 무대에 오르고, 6월에는 그룹 스트레이 키즈의 현진이 피처링으로 참여한 곡 'Always Love'를 발매하며 국내에서도 큰 주목을 받았다. 엠카운트다운 출연 이후 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "엠카운트다운에 출연하다니, 난 이제 공식적으로 K-팝 아이돌이야, D4VD 오빠"라는 후기를 남겨 눈길을 끌었다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

