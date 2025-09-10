신세계百, 제주 관광·먹거리 알리기…상생·발전 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제주특별자치도와 업무협약

특색 있는 관광자원 홍보 협력 강화

고부가가치 상품 판로 확대

프리미엄 여행 상품 소개

제주 식재료 팝업·아트 전시도 개최

신세계백화점은 제주특별자치도와 기업-지역 간 상생 및 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.

신세계백화점과 제주특별자치도 관계자들이 기업-지역간 상생 및 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념촬영하고 있다. 신세계백화점 제공

AD

이번 협약은 특색 있는 제주 관광 자원을 하나의 콘텐츠로 개발해 전국에 널리 알리고, 지역 고부가가치 상품에 대해서는 유통 판로 확대에 적극적으로 나서는 등 지역 경제 활성화에 기여하겠다는 취지로 이뤄졌다.

신세계백화점은 이번 협약을 통해 ▲프리미엄 관광 상품 기획 ▲지역 특산물 판매 채널 다각화 ▲스토리텔링 중심 홍보·마케팅 강화를 중점적으로 추진한다.

우선 제주 지역을 콘텐츠로 하는 프리미엄 여행 상품을 선보일 계획이다. 신세계백화점은 자체 국내 여행 프로그램인 '로컬이신세계'를 통해 축적된 노하우를 바탕으로 제주에서 오랜 역사와 전통을 가지고 있지만, 아직 많이 알려지지 않은 여행지와 다채로운 먹거리를 소개한다는 계획이다.

여행 전 유명 셰프가 지역 식재료의 역사와 우수성을 설명해주고 식사 메뉴를 먼저 만나볼 수 있는 '프리뷰 다이닝'이 이뤄지고, 여행 후에는 국내 최정상급 미식 전문가와 명사가 함께하는 워크숍을 통해 제주도의 전 여정을 특별한 경험으로 승화시킨다.

제주 현지 식재료와 먹거리도 전국 신세계백화점 식품관에서 만나볼 수 있다. 현지에서 수확한 최상급 원물을 한데 모은 팝업을 통해 고객에게는 신선한 제주 식재료를 합리적인 가격으로 제공하고 전국 판로를 확보하는 일도 지원할 방침이다.

이 밖에 제주 지역을 포함해 전국 명소를 테마로 하는 아트 전시회를 개최하고, 지역을 알리기 위한 다양한 미디어 캠페인 등도 선보일 계획이다.





AD

박주형 신세계 대표는 "지역 경제 활성화를 위해 대한민국을 대표하는 관광도시인 제주특별자치도와 손잡고 뜻을 함께 모은 것에 대해 매우 뜻깊게 생각한다"며 "신세계 자체 여행 프로그램인 로컬이신세계를 통해 축적된 경험을 바탕으로 새로운 콘텐츠를 제공하는 동시에 지역 발전에 기여할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>