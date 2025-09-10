태국서 80대 영국 노인 폭행한 30대 한국인, 징역 5년 위기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국인 남성, 정당방위 주장

피해자는 치료 후 고소장 제출

태국에서 한국인 남성이 80대 영국인 남성을 폭행하는 사건이 발생해 현지 경찰이 수사에 나섰다.

태국에서 한국인 남성이 80대 영국인 남성을 폭행하는 사건이 발생해 현지 경찰이 수사에 나섰다.

8일(현지시간) 태국 언론 더타이거에 따르면, 지난 7일 오후 태국 우돈타니주의 한 쇼핑몰 앞에서 39세의 한국인 남성이 81세의 영국인 남성을 주먹으로 폭행했다. 이 폭행으로 영국인 남성은 눈썹 위가 찢어져 피를 흘리는 상해를 입었으며, 옷에도 피가 묻을 정도로 부상이 심각했던 것으로 전해졌다.

사건 목격자 진술에 따르면, 먼저 쇼핑몰에 도착한 영국인 남성이 반려동물 동반이 금지돼 입장을 제지당했다. 잠시 후 한국인 남성이 택시를 타고 도착했고, 영국인 남성이 그에게 다가가 짧은 대화를 나눈 뒤 폭행이 시작된 것으로 알려졌다.

폭행 직후 한국인 남성은 쇼핑몰 안으로 들어갔으며, 영국인 남성은 현장에서 응급처치를 받았다. 신고받고 출동한 경찰은 쇼핑을 마친 뒤 나오던 한국인 남성을 현행범으로 체포했다.

경찰 조사 과정에서 한국인 남성은 "택시 기사와 언쟁 중 갑자기 영국인 남성이 다가와 자신을 노려보고 몸을 건드리려 해 정당방위 차원에서 주먹을 휘둘렀다"고 주장했다. 그러나 영국인 남성은 치료를 받은 후 경찰서를 찾아 정식으로 고소장을 제출했다.





현지 매체에 따르면, 한국인 남성은 사건 발생 약 2주 전 우돈타니로 이주해 웹사이트 관리 업무를 해온 것으로 알려졌다. 태국 경찰은 한국인 남성에게 폭행 등 2가지 혐의를 적용했으며, 이는 최대 5년의 징역형에 처할 수 있는 중범죄로 분류된다.





