한국공인회계사회, ‘제20회 지속가능성인증포럼’ 성료

한국공인회계사회는 지난 3일 제20회 지속가능성인증포럼을 개최했다고 10일 밝혔다. 웨비나로 열린 이번 포럼은 '국내 지속가능성 보고 및 인증 현황과 해외 모범사례'를 주제로, 350여명의 다양한 이해관계자들이 참여한 가운데 성황리에 마쳤다.

지난 3일 열린 ‘제20회 지속가능성인증포럼’에서 한국공인회계사회 임원진, 포럼 발표자, 토론자가 기념 촬영을 하고 있다. 한국공인회계사회

AD

한국공인회계사회는 지난 2022년부터 지속가능성 정보의 투명성 제고와 신뢰성을 높이기 위해 지속가능성인증포럼을 운영해 왔다. 그동안 포럼에서는 국내외 지속가능성 공시 및 인증 현황, 제도, 기준, 실무과제뿐 아니라 지속가능성 인증인의 적격성, 국내 환경·온실가스 공시, 지속가능성 관련 회계 및 감사 이슈 등 다양한 주제를 논의하며, 회계업계가 축적한 지식을 공유하고 발전 방향을 함께 모색해 왔다. 이날 포럼은 지난 3년간의 성과를 집약적으로 보여줬다는 데 의미가 있다.

이번 포럼에서는 한국공인회계사회가 조사·분석한 국내 지속가능성 보고 및 인증 현황을 점검하고, 해외 우수사례를 소개했다.

최운열 한국공인회계사회 회장은 "올해 지속가능성보고서 발간 현황 조사에서 기업 규모에 따른 공시 격차와 항목별 품질 편차가 있고, 인증 범위와 방법의 차이로 정보이용자가 내용을 일관되게 이해하기 어렵다는 문제도 함께 확인했다"며, "이번 정부의 국정 운영 5개년 계획안에 ESG 공시기준 및 로드맵 마련이 포함된 만큼 국내 기업들도 보다 체계적인 준비가 필요하다"고 강조했다.

이어 "유럽연합 등 해외 주요국들은 지속가능성 인증기관으로 회계법인 특히 재무제표 감사인을 선호하는 반면, 국내에서는 회계법인의 인증비율이 6%에 불과해 회계법인의 인증 참여와 역할 확대가 필요하다"고 덧붙였다.

이날 포럼에서 첫 번째 주제발표를 맡은 기도훈 한밭대 교수는 "지속가능성 보고서 작성에 복수의 기준이 사용되고 있으나 각 작성 기준의 적용 범위와 준수 수준이 불명확하고, 미공시 사유도 제시되지 않아 정보의 유용성이 떨어진다"며 "미흡한 부분들은 공시 및 인증 로드맵이 제시되지 않은 상황에서 발생한 것으로, 기업 책임으로만 보기에는 어렵다"고 말했다. 이어 "회계법인의 감사 및 인증 전문성이 높아, 지속가능성 성과나 공시 품질이 우수한 기업일수록 회계법인을 선호하는 경향이 있는 것으로 분석됐다"며 "공시·인증 로드맵이 조속히 확정돼야 한다"고 촉구했다.

배창현 강릉원주대학교 교수는 두 번째 주제발표에서 "해외의 경우 회계법인의 인증 비율이 높고 윤리 및 품질관리 기준도 높은 수준의 기준을 적용하고 있어 국내 관행과 차이가 있다"며 "향후 지속가능성 인증기관에 대한 인가와 관리 체계를 마련할 필요가 있다"고 제언했다.

권세원 이화여대 교수는 "자산총액 5000억원 미만 기업의 공시율은 전체 지속가능성 보고서의 15%에 불과하다"며, "중소·중견기업이 뒤쳐지지 않도록 정부의 지원이 필요하다"고 제언했다. 그러면서 "지속가능성 공시 대상 및 시기가 확정되면, 오히려 중소·중견기업이 충분히 준비할 시간을 확보할 수 있을 것"이라고 로드맵 확정의 필요성을 강조했다. 또 "우리나라와 같이 수출 중심의 경제구조를 가진 국가는 가장 규제가 강한 나라에 대비하여 보수적으로 준비 해야 한다"며, 일부 국가의 지속가능성 공시 일정 지연과 무관하게 지속가능성 공시 의무화를 추진할 것을 주문했다.

박정은 대신경제연구소 센터장은 "국내 기업의 지속가능성 보고와 인증은 양적으로 늘어났지만, 어려운 항목의 공시율은 여전히 낮으며, 인증기준 활용에서도 글로벌과 구조적 차이를 보인다"며 "IFRS 지속가능성 공시기준 적용에는 통합적 데이터 관리가 필요하고, 회계 기반 인증은 수치뿐 아니라 데이터 수집 및 내부통제 과정까지 검토하기 때문에 기업의 체계적 준비가 요구된다"고 말했다. 또 "프로세스·시스템 기반의 실효성 있는 인증과 재무·비재무정보 연계에 전문성을 갖춘 인증인의 확보가 필요하다"고 제언했다.

신지원 동아쏘시오홀딩스 팀장은 "보고서 발간 및 인증에 많은 비용과 인력이 소요되어 인력과 자원확보가 여의치 않은 중소·중견기업에는 부담이 크다"며 "특히 통합보고서의 경우 여러 부서와 그룹사 데이터를 취합해야 하므로 주관 부서의 어려움이 크다"고 지적했다. 또 "중소·중견기업이 재무정보와 비재무 정보 간의 정합성을 갖추기 위해 시스템적 지원이 절실하다"며 정부의 지원을 촉구했다.

이상호 자본시장연구원 연구위원은 "과거에 지속가능성 공시의 양적 확산중심이었다면, 이제는 내용의 충실성, 이행 여부, 신뢰성을 중시하는 등 질적 수준의 향상이 요구된다"며 "지속가능성 인증 관련 해외 연구에서도 인증 여부보다 인증 품질에 초점이 맞추어지고 있는 만큼 국내도 단순히 현황 파악을 넘어 질적 전환에 대한 논의가 본격화 돼야 한다"고 제언했다.





AD

한편, 한국공인회계사회는 국내 상장사의 지속가능성보고서 발간 현황을 데이터베이스로 구축하여 공개하고 있다. 또한 '지속가능성인증포럼' 운영을 비롯해 국제 인증기준 도입, ESG 아카데미 운영, 책자 발간 등 다양한 지속가능성 관련 사업을 진행하고 있다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>