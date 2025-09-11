金값 사상최고치에 '골드러시'…골드뱅킹에 뭉칫돈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올 들어 골드뱅킹 잔액 1조 돌파

계좌수도 30만좌 넘어

금값 1년 새 53% 상승

전문가들 "향후 금값 더 오를 것"

금값이 사상최고치를 기록하면서 금 투자 상품에 뭉칫돈이 몰리고 있다. 고액 자산가들이 선호하는 골드바와 같은 실물 금 투자뿐만 아니라 비교적 소액으로도 접근 가능한 골드뱅킹에 젊은층이 유입되면서다. 골드뱅킹 잔액은 올해 들어 1조원을 돌파했고, 계좌 수도 30만좌를 넘어섰다.

11일 금융권에 따르면 국내은행 중 골드뱅킹을 운영하는 시중은행 3곳(KB국민·신한·우리)의 8일 기준 잔액은 1조2106억원으로 집계됐다. 이는 올해 들어서만 골드뱅킹 잔액이 3753억원 증가한 것으로 무려 45% 급증한 수준이다. 골드뱅킹 계좌 수 역시 8일 기준 30만1403좌로 올해 들어 9.4%(2만5979좌) 늘었다.

한 시중은행 관계자는 "지난해부터 꾸준히 금값이 오르면서 수요가 크게 늘고 있다"며 "특히 고가의 골드바보다는 소액으로 투자할 수 있는 골드뱅킹에 젊은층 유입이 두드러진다"고 말했다.

골드바 판매액도 늘었다. 올해 들어 이달 4일까지 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)이 판매한 골드바 규모는 총 3360억원으로, 이는 지난해 전체 판매액(1654억원)의 두 배가 넘는다.

은행권의 실물 금 및 금 관련 상품에 뭉칫돈이 몰리는 배경으로는 달러 약세에 따른 안전자산 선호 현상, 글로벌 중앙은행의 금 보유 확대 등에 따른 것으로 보인다. 최근 미국의 고용지표 부진으로 시장에서는 최소 0.25%포인트 금리 인하를 기정사실화하고 있으며, 일각에서는 0.5%포인트 '빅컷' 가능성도 제기되고 있다. 또 주요국 중앙은행의 금 매입 규모 확대도 금값을 밀어 올리는 요인으로 작용하고 있다. 신한투자증권에 따르면 2015~2019년 연평균 130t이었던 중앙은행의 금 보유 순증 규모는 2022~2025년 상반기까지 연평균 260t으로 두배가량 확대됐다.

이에 국제 금값은 가파른 상승세를 보이고 있다. 9일(현지시간) 뉴욕상품거래소에 따르면 금 1온스(약 31.1g)가 3683.30달러에 마감하며 사상 최고가를 갈아치웠다. 국내 금값도 이를 반영해 빠르게 치솟고 있다. 한국금거래소에 따르면 10일 오후 1시42분 기준 국내 금 시세는 1돈(3.75g)에 70만6000원을 기록했다. 이는 지난해 9월10일(46만2000원)과 비교해 일 년 새 약 53% 증가한 수준이다.

금이 뛰자 은 가격도 덩달아 상승세다. 뉴욕상품거래소에 따르면 국제 은 가격은 지난달 29일 종가기준 처음으로 온스당 40달러를 돌파, 9일 종가기준 41.34달러를 기록했다. 국제 은 가격이 온스당 40달러를 넘어선 건 2011년 이후 14년 만이다. 국내에서 실버바를 판매하는 KB국민·신한·우리·NH농협은행 등 은행 네 곳의 올해 실버바 판매액은(45억1400만원)은 지난해 전체 판매액보다 여섯 배가량 뛰었다.

전문가들은 향후 금 가격이 더 오를 수 있다고 전망한다. 하건형 신한투자증권 연구원은 "중앙은행 매수세와 금융·재정정책 리스크 헤지 수요가 이어지는 한 금값은 상승세를 지속할 것"이라며 "올해 말 금 가격은 4000달러에 육박할 것"이라고 내다봤다.





김경훈 다올투자증권 연구원도 "금 가격은 통화정책과는 역의관계, 재정정책과는 훨씬 강한 정의 관계를 가지고 있어 금리를 낮추고 부채를 찍어내 부양할수록 금 가격을 밀어 올릴 것"이라며 "향후 5년간 미국 국가부채가 55조달러에 육박할 것이라고 가정할 경우 5년 뒤 금의 적정가격은 9850달러에 이를 것"이라고 분석했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

