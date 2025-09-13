"일본 빵은 왜 한국보다 저렴할까"…시장구조와 소비패턴 살펴보니[빵값의 비밀]

(16)베이커리 전문점 비중 일본 23% 한국 66%

일본, 대량생산 가능한 양산빵 비중 66%로 높아

편집자주 통계청이 발표하는 소비자물가 동향에 따르면 지난 5월 가공식품 물가가 4.1%(전년 동기대비) 오를 동안 빵 물가는 6.4%나 상승했다. 빵 소비자물가지수는 138.48로 기준연도인 2020년(100)과 비교할 때 5년간 38.48% 올랐다. 한국인이 사랑하는 간식인 떡볶이, 치킨보다도 더 가파르게 올랐다. 빵은 한때 누구나 즐기던 간식이었지만, 지금은 선뜻 고르기 어려운 가격이 됐다. 어쩌다 한국의 빵값은 계속 가파르게 오르게 됐을까.



한국의 빵값은 아시아에서 가장 비싼 수준인 반면, 일본은 상대적으로 저렴해 격차가 뚜렷한 것으로 나타났다. 이는 두 나라의 빵 시장 구조와 소비 패턴의 차이에서 비롯됐다는 분석이 나온다. 일본은 대량생산 후 편의점 등에서 판매하는 양산빵 수요가 많지만, 한국은 매장에서 직접 굽는 방식을 선호해 고급 빵 비중이 높다는 것이다.

빵 시장 구조 차이 뚜렷…양산빵 중심인 日

공주대 산학협력단이 공정거래위원회 의뢰로 수행한 '제빵산업 시장분석 및 주요 규제 경쟁영향평가' 보고서에 따르면 2023년 기준 한국의 빵 소비자물가지수(CPI)는 129로 일본(120)보다 높았다. 국가별 식빵 가격(100g 기준)을 비교해도 한국이 703원으로 가장 비쌌다. 이어 ▲프랑스 609원 ▲미국 588원 ▲호주 566원 ▲영국 487원 순이었으며, 일본은 481원으로 조사 대상국 중 가장 낮았다.

한국과 일본은 빵 시장 구조에서도 큰 차이를 보였다. 일본은 전체 빵 시장에서 베이커리 전문점 매출 비중이 약 23%에 불과한 반면, 양산빵 비중은 65.8%에 달한다. 이는 프랜차이즈와 개인 빵집이 주류를 이루는 한국과는 정반대다. 한국은 베이커리 전문점 매출이 전체의 65.7%를 차지했다.

양산빵은 공장에서 대량 생산한 후 완제품으로 포장한 상태에서 판매하는 빵을 뜻한다. 빵집에서 제빵사의 손을 여러 차례 거쳐 직접 구워 파는 빵과는 달리, 양산빵은 반죽·굽기·포장까지 자동화돼 인건비 부담이 적고 단가도 낮다. 여기에 슈퍼마켓과 편의점 등 안정적인 유통망을 통한 대량 판매가 가능해 가격 경쟁력이 유지된다. 일본은 시장 전체에서 양산빵 비중이 크기 때문에 대량생산에 따른 규모의 경제 효과가 반영돼 평균 빵값이 낮게 형성된 것으로 풀이된다.

디저트보다는 식빵 등 기본빵 선호

서울 한 빵집에서 시민들이 빵을 고르고 있다. 연합뉴스

소비 패턴 역시 빵값에 영향을 미쳤다. 한국은 베이커리 카페 문화가 발달해 고급 원재료와 화려한 비주얼을 내세운 디저트용 빵 소비가 많다. 그러나 일본은 카페보다 가정에서 식사 대용으로 빵을 먹는 경우가 일반적이어서 식사용 빵, 특히 식빵 소비가 많다. 2023년 일본의 전체 빵 생산량 118만3035톤 가운데 식빵이 45.4%(53만6866톤)를 차지했다.

일본이 카페에서 디저트를 즐겨 먹지 않는 이유는 특유의 식문화와 관련 있다. 과거 일본에선 '킷사텐(喫茶店)'이라 불리는 전통 다방형 카페가 발달했는데, 이곳은 주로 담배를 피우며 커피·차를 즐기는 음료 중심 공간으로 인식됐다. 최근 들어 베이커리 카페가 늘고는 있지만, 여전히 음료 판매 위주여서 한국처럼 카페에서 빵을 즐기는 문화와는 거리가 있다.

여기에 편의점 인프라도 양산빵 소비를 키우는 데 결정적 역할을 했다. '편의점 왕국'이라 불리는 일본에는 5만5700여개의 편의점이 운영 중이다. 일본은 1970년대부터 편의점 시장이 본격적으로 형성됐다. 이는 한국이 1980년대에 편의점을 도입한 것과 비교하면 한발 앞선 셈이다. 편의점 인프라가 일찍 자리 잡으면서 빵을 비롯한 간편식을 손쉽게 구입할 수 있는 환경이 마련됐고, 양산빵 소비는 자연스럽게 확대됐다. 실제로 일본 최대 제빵기업인 야마자키제빵의 경우 슈퍼마켓을 포함한 양판점 판매가 43.2%, 편의점 판매가 26.1% 차지한다.

韓 편의점서도 다양한 빵 만들기 위해 노력

일본 세븐일레븐에서 판매 중인 빵들. 일본 세븐일레븐 홈페이지

일본은 양산빵 비중이 높은 만큼 제품군도 다양하다. 식빵, 샌드위치, 크림빵 등으로 세분화됐을 뿐 아니라 계절 한정판이나 협업 제품도 꾸준히 등장한다. 선택지가 넓어지자 소비는 더욱 늘었고, 시장에서의 양산빵 입지도 한층 강화됐다. 반면 한국의 양산빵은 그동안 식빵·단팥빵 등 기본 품목에 머무는 경우가 많았다.





다만 최근 들어서는 국내 빵 시장에서도 양산빵이 다양해지는 변화의 움직임도 감지된다. 편의점 CU는 2023년 자체 베이커리 브랜드 '베이크하우스405'를 론칭했고, GS25는 지난해 3월 프리미엄 베이커리 시리즈 '성수'를 선보였다. 이마트24 역시 같은 해 6월 'BOTD(Bakery of the Day)' 브랜드를 출시하며 차별화된 양산빵 시장 공략에 나서고 있다.





