철원군, 'DMZ국제평화마라톤' 21일 개최…평화·화합 메시지 전해

철원군, 평화와 화합의 국제마라톤 성황 기대

강원도 철원군은 오는 21일 '제22회 철원DMZ국제평화마라톤대회'를 개최한다고 10일 밝혔다.

철원군청 전경.

이번 대회는 평화와 화합의 메시지를 전 세계에 전하는 의미 있는 행사로, 지역 주민과 국내외 마라톤 동호인들의 큰 관심 속에 진행될 예정이다.

당초 7월까지 선착순 마감할 예정이었으나, 지난해에 이어 참가자들의 열띤 관심으로 2024년 대비 1000명 이상이 더 접수돼 7500여명으로 6월 초 접수가 조기 마감됐다.

이번 대회는 문화체육관광부와 국민체육진흥공단 후원 공모사업 선정 2년 차를 맞아, 샤워터널 추가 설치·아이스크림존설치·현직소방관으로 구성된 러닝메이트 구성 등 안전시설을 강화하여 안전하고 쾌적한 대회 운영을 계획하고 있다.

철원의 아름다운 자연환경과 평화의 상징이 담긴 코스를 달리는 이번 마라톤 대회는 풀코스(42.195㎞), 하프코스(21.0975㎞), 10㎞ 코스 등 다양한 부문으로 진행된다. 참가자들은 평화의 땅 철원에서 건강과 평화의 의미를 되새기며 함께 달릴 기회를 갖는다.





이현종 철원군수는 "22년간 이어진 국제평화마라톤대회가 평화의 메시지를 세계에 알리고, 지역사회의 화합을 다지는 중요한 행사로 자리매김했다"며 "많은 분이 참여해 철원의 평화와 아름다움을 직접 체험하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 말했다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

