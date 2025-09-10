안다르, 美 시장 출사표…'스트레치유어스토리' 브랜드 론칭

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고감도 애슬레저 '스트레치유어스토리' 론칭

선공개 제품 50종 "기대 이상" 반응 보여

K애슬레저 기업 안다르가 세계 최대 애슬레저 인구를 보유한 미국 시장에 진출한다고 10일 밝혔다.

안다르는 이날 미국 시장 진출을 위해 프리미엄 퍼포먼스웨어 '스트레치유어스토리(STRETCH YOUR STORY)'를 전격 론칭했다. 스트레치유어스토리는 '당신의 스토리를 확장하는 의도된 움직임'이라는 브랜드 철학에 한국적 감성을 더한 브랜드다.

안다르는 론칭에 앞서 지난 7월 미국 현지에 커머스 인프라 구축을 완료하고 온라인 스토어를 시범 운영해 소비자 반응을 확인했다. 선공개한 여성 제품 50종을 통해 미국 소비자의 사이즈 적합도와 선호 디자인, 재구매율, 반품율 등 소비자 반응을 살피고 현지에서의 경쟁력을 확인했다. 원단의 품질, 기능적이고 심플한 디자인 등 다양한 영역에서 기대 이상이라는 반응이 많았다.

안다르는 브랜드 인지도 확산에 총력을 기울일 계획이다. 이를 위해 뉴욕 기반 테이스트메이커, 크리에이터 등과 협업해 콘텐츠를 제작하고 피트니스 인플루언서를 초청한 '스트레치유어스토리 클래스'를 진행하고 있다. 이달 중에는 대규모 브랜드 캠페인을 전개하는 등 현지 소비자들이 브랜드 철학을 직접 체험할 기회를 제공할 방침이다.





공성아 안다르 대표는 "미국 애슬레저 시장은 지난해 기준 970억 달러(한화 약 135조 원) 규모에 달할 만큼 세계 최대 규모이자 가장 성숙한 시장"이라며 "그만큼 경쟁도 치열해 서구인의 체형에 맞게 설계된 글로벌 프리미엄 애슬레저 브랜드 '스트레치유어스토리'를 전략적으로 론칭하게 됐다"고 설명했다. 이어 "K애슬레저 1위인 안다르만의 기술력과 전문성을 전파하고 감각적인 캠페인을 전개해 글로벌 시장에서 지속 성장을 이어가겠다"는 포부를 밝혔다.





