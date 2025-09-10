구례군, 오는 13일 5일시장서 '오맥축제' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

즐길 거리·먹거리 등 다채

전남 구례군은 오일시장 상인회와 함께하는 '제9회 오맥축제'를 오는 13일 오후 5~8시 구례읍 5일시장 일원(상설무대)에서 개최한다고 10일 밝혔다.

오맥축제는 구례읍 중심시가지형 도시재생사업 일환으로 전통시장의 낮은 방문객 수와 매출 감소 문제를 해결하고, 침체된 구도심에 활력을 불어넣기 위해 지난 2023년 시작됐으며, 올해가 9회째다.

제9회 오맥축제 포스터.

AD

이번 축제는 상인회와 청년점포가 힘을 모아 지역 주민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 자리로, 가을밤을 시원하게 달래줄 생맥주와 다채로운 먹거리, 공연과 이벤트가 마련돼 있다.

축제는 오후 5시에 시작해 난타, 대중가요 공연(가수 하숙자, 이우연, 오승희, 임숙희), 노고단 앙상블 연주, 즉석 노래자랑 등이 이어진다. 특히, 현장에서 누구나 참여할 수 있는 즉석 노래자랑 이벤트는 축제의 흥을 더할 예정이다.

축제 현장에서는 총 540ℓ(500cc 1잔 500원)의 생맥주가 제공되며, 1인당 최대 4회까지 즐길 수 있도록 교환권(쿠폰) 제도를 운영한다. 또 청년점포와 주민점포가 참여해 튀김, 부추전, 닭강정, 떡볶이, 치킨 등 다양한 안줏거리와 수제빵, 공예품 등 메뉴를 선보인다.

5일시장 상인회 관계자는 "이번 제9회 오맥축제는 상인회와 청년점포가 함께 참여하는 특별한 자리로, 전통시장의 매력을 널리 알리고 더 많은 분들이 5일시장을 찾을 수 있는 계기가 되기를 바란다"고 기대했다.





AD

김순호 군수는 "구례의 전통시장과 도시재생사업이 어우러진 오맥축제가 군민과 관광객 모두에게 즐거운 추억을 선사하고, 지역 상권에 활기를 불어넣는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>