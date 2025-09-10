강원도, '불법촬영 NO, 안심화장실 OK' 시군·시민감시단 합동점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도내 4개 시군 공중화장실 20여 개소 대상

불법카메라 설치 여부 점검

강원특별자치도(도지사 김진태)는 도내 공중화장실을 안심하고 이용할 수 있는 환경을 조성하기 위해 불법촬영 범죄 예방 활동을 강화한다고 10일 밝혔다. 이는 민선 8기 공약사업인 '여성 안전·안심(안심귀가, 안심화장실) 제공'의 일환으로, 현재 시군별로 시민감시단(총 250여 명)이 활동 중이다.

강원특별자치도가 도내 공중화장실을 안심하고 이용할 수 있는 환경을 조성하기 위해 불법촬영 범죄 예방 활동을 강화하고 있다. 강원특별자치도 제공

도는 오는 9일부터 10월 23일까지 춘천·평창·강릉·횡성 등 4개 시군의 공중화장실 20여 개소를 대상으로 1차 합동점검을 실시한다. 이후 2차 점검은 나머지 시군을 대상으로 진행할 예정이다.

이번 점검은 '2025~2026 강원 방문의 해'를 맞아 가을철 주요 관광지 공중화장실 내 불법촬영기기를 사전에 점검함으로써 방문객과 도민의 안전을 강화하고, 성범죄 예방에 대한 사회적 인식을 높이기 위해 마련됐다.

주요 점검 내용은 ▲불법촬영 장비 카메라 탐지 ▲불법촬영 예방 스티커 부착 및 비상벨 정상 작동 여부 확인 ▲불법촬영 근절 캠페인 등이다.

이번 점검은 강원특별자치도, 시군, 시민감시단이 합동으로 진행한다. 아울러 시민감시단의 활동을 점검하고 건의사항을 수렴하는 자리도 마련될 예정이며, 점검 결과 불법카메라가 발견되면 즉시 경찰에 신고해 수사를 의뢰할 방침이다.





정영미 강원특별자치도 복지보건국장은 "최근 디지털 성범죄가 사회적 문제로 대두되면서 불법촬영 범죄에 대한 도민들의 불안감이 커지고 있다"며 "이번 합동점검을 통해 도민과 방문객들이 안심하고 공중화장실을 이용할 수 있도록 지속적인 점검과 예방 활동을 추진하겠다. 또한 18개 시군의 적극적인 관심과 협조를 부탁드린다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

