뮌헨 시내 신차 전시장됐다…글로벌 완성차 총출동[IAA 2025]

유럽 최대 모터쇼 'IAA 2025' 오픈스페이스

현대차 해치백 '콘셉트 쓰리' 세계 최초 공개

벤츠·BMW 등 안방서 전동화 이끌 신차 소개

유럽 최대 모터쇼 'IAA 모빌리티 2025'에 참여한 세계 완성차 업체들이 9일(현지시간) 독일 뮌헨 시내에 합동 전시장인 오픈스페이스를 열고 다양한 신차와 컨셉트차를 공개했다.

현대자동차와 기아를 비롯해 중국 완성차도 새로운 전기차를 소개하면서 유럽 시장 공략에 나섰다.

9일(현지시간) 독일 뮌헨 시내에 설치된 합동 전시장인 오픈스페이스 내 현대자동차 전시장. 오현길 기자

현대차는 오픈 스페이스 내 루트비히 거리에 580m² 규모의 부스를 꾸몄다. 아이오닉 핵심 디자인 요소인 파라메트릭 픽셀에서 착안한 유리 구조물로 7m 높이의 대형 부스를 조성해서 많은 관객의 눈길을 사로잡았다.

특히 이날 최초 공개한 '콘셉트 쓰리'와 인스터로이드 콘셉트카를 비롯해 아이오닉 5, 아이오닉 6 N, 아이오닉 9, 코나 일렉트릭, 캐스퍼 일렉트릭 크로스 등 다양한 전기차 모델 총 7종을 전시했다.

현대차는 전시 기간 현장 시승 프로그램도 운영해 관객들이 아이오닉 5, 아이오닉 5 N, 아이오닉 6, 아이오닉 9, 캐스퍼 일렉트릭, 캐스퍼 일렉트릭 크로스 등 현대차의 다양한 전기차 모델을 직접 경험하는 기회를 제공할 예정이다.

9일(현지시간) 독일 뮌헨 시내에 설치된 합동 전시장인 오픈스페이스 내 현대자동차 전시장에서 공개된 콘셉트차 '콘셉트 쓰리'. 오현길 기자

전기차 브랜드 아이오닉의 첫 소형 EV 콘셉트카 '콘셉트 쓰리'는 공기역학적 성능을 강조한 해치백 디자인인 '에어로 해치'를 적용, 소형 EV임에도 불구하고 여유로운 실내 공간을 갖췄다. 후면부에는 레몬 색상의 '덕테일(Ducktail)' 리어 스포일러가 장착돼 공기 흐름을 최적화하면서 스포티한 감성을 더했다.

콘셉트 쓰리 공개 현장에는 현지 언론과 관람객 등 200여명의 인파가 몰리며 높은 관심을 보였다.

현대차 관계자는 "콘셉트 쓰리는 현대차의 차세대 전동화 여정을 대표하는 모델"이라며 "콤팩트한 차체 크기와 아트 오브 스틸 디자인 언어를 바탕으로 실용적이면서도 감성적으로 공감할 수 있는 모빌리티를 제공하고자 하는 비전을 담아냈다"고 말했다.

9일(현지시간) 독일 뮌헨 시내에 설치된 합동 전시장인 오픈스페이스 내 기아 전시장. 오현길 기자

2021년 참가 이후 4년 만에 IAA를 다시 찾은 기아는 '더 기아 콘셉트 EV2'를 포함해 EV3, EV4, EV5, EV6, EV9과 PV5 패신저 등 7개 차종을 전시했다.

콘셉트 EV2는 도심 주행에 최적화된 기아의 소형 SUV EV2의 콘셉트 모델로 내년 양산형 모델의 유럽 출시를 목표로 하고 있다. 유럽에서 처음으로 공개된 EV5는 디자인 철학인 오퍼짓 유나이티드(상반된 개념의 창의적 융합)를 적용한 모델로, 현지 관객들의 눈길을 끌었다.

목적기반차량(PBV) 전용 전동화 플랫폼 'E-GMP.S'를 바탕으로 개발된 PV5 패신저도 현지에서 많은 관심을 받았다. PV5를 살펴본 미하엘 슈워츠는 "넓은 내부 공간을 다양하게 활용할 수 있어서 인상이 깊었다"고 말했다.

9일(현지시간) 독일 뮌헨 시내에 설치된 합동 전시장인 오픈스페이스 내 기아 전시장에 선보인 콘셉트차 'EV2'. 오현길 기자

메르세데스-벤츠를 비롯해 폭스바겐그룹, BMW 등 독일계 완성차 브랜드들은 '홈그라운드'에서 다양한 신차를 소개했다.

메르세데스-벤츠 전시장에서는 글로벌 스테디셀러 모델 'GLC'의 첫 번째 순수 전기 SUV '디 올 뉴 GLC 위드 EQ 테크놀로지'가 많은 주목을 받았다. 또 새로운 하이브리드 파워트레인을 탑재한 'CLA 슈팅 브레이크'와 메르세데스-AMG의 고성능 전동화 플랫폼 'AMG.EA'의 방향성을 제시하는 콘셉트차 '콘셉트 AMG GT XX'에도 관람객들이 대거 몰렸다.

9일(현지시간) 독일 뮌헨 시내에 설치된 합동 전시장인 오픈스페이스 내 메르세데스-벤츠 전시장. 오현길 기자

비야디(BYD)와 샤오펑 등 중국 전기차 업체들도 오픈스페이스에 대형 부스를 차리고 유럽 시장을 공략할 차종들을 선보였다.

중국 전기차 브랜드는 샤오펑(Xpeng)은 전기차를 포함해 하이브리드차, 플라잉카와 휴머노이드 로봇까지 전시했다. 신형 전기 세단 '넥스트 P7', 플라잉카 '에어로트'를 내세우면서 미래 모빌리티 분야의 기술력을 뽐냈다.





BYD는 브랜드 두 번째 슈퍼 하이브리드 모델인 BYD '씰 6 DM-I 투어링'을 비롯해 국내에서 최근 출시한 '씨라이언 7'을 전시했다. 또 덴자 'Z9GT'와 'D9 MPV'를 전시하고, 유럽 최초로 1000kW 플래시 차징 시연을 진행했다.





독일 뮌헨=오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

