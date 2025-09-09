원준희 방산중소협회장 "3D 프린팅으로 무기성능 극대화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

K-방산 대토론회서 신뢰, 신속 조달, 수출 경쟁력 조건 제시

K-방산의 지속적인 발전을 유지하기 위해서는 방산분야 소재·부품·장비(소부장)를 담당하는 중소벤처기업의 과감한 육성이 필요하다는 지적이다.

이노비즈협회와 방산중소벤처기업협회는 지난해 업무협약을 체결한바 있다. 왼쪽 세번째 이노비즈협회 정광천 회장, 네번째 방산중소벤처기업협회 원준희 회장

9일 오후 서울 용산 국방컨벤션에서 방산종소벤처기업협회와 대한기계학회가 공동주최한 K-방산 대토론회에서 원준희 방산중소벤처기업협회장은 "표준화 사업은 글로벌 부품 시장의 신뢰를 얻는 일이고, 신뢰는 우리 방산중소벤처기업이 글로벌 공급망으로 진입하는 성장의 계단"이라며 "이를 통해 국제적 신뢰 확보, 신속한 조달 역량, 수출 경쟁력 강화를 이룰 수 있다"고 말했다.

그는 "이를 실현하는 대표적인 생산 기술이 바로 적층 제조, 즉 3D 프린팅"이라며 "적층 제조는 다품목 소량 생산에 최적화돼 있고 드론, 로봇 등 무인무기체계의 발전적 진화 생산을 가능하게 하고, 단종된 부품을 신속 조달해 전력 공백을 줄이고 경량화, 신소재 적용을 통해 첨단 무기 체계의 성능을 극대화할 수 있다"고 강조했다.

이번 토론회는 급변하는 무기체계 패러다임 속에서 방산 제품의 전주기적 품질 확보를 위한 국제표준 인증 제도의 발전 방향을 모색하고, 4차 산업혁명 핵심 기술인 적층제조(3D프린팅) 기술의 방위산업 적용 방안을 심층 논의하기 위해 마련됐다. 방위산업은 현재 디지털 전환, 스마트 제조, 친환경 기술 등 새로운 기술 트렌드에 대응하며 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보하는 것이 중요한 과제로 대두되고 있다. 이에 따라 국제표준에 부합하는 인증제도 정립과 첨단 제조기술의 도입이 업계의 핵심 관심사로 떠오르고 있다.

이날 토론회에서는 △방산 소부장 기업의 국제표즌인증 발전방향(김영인 방산중소벤처기업협회 소부장IT산업부장) △방산 무기체계 패러다임 변화에 까은 적층제조 품질인증 및 적용 방향(김삼연 전주대 교수) △국제표준을 적용한 국방품질인증(정원찬 국방기술품질원 품질인증파트장) 등의 주제발표와 최해진 중앙대 교수, 아대진 국방기술진흥연구소 책임연구원, 김대중 에엠솔루션스 대표이사, 송방원 건국대 교수 등 전문가들의 패널토의도 이뤄졌다.

여야 의원들도 방산분야 중소벤처기업의 성장을 강조했다. 특히 국회 국방위원회 부승찬 민주당 의원은 방위사업청의 역할 개선을 요구했다. 부 의원은 "방위사업청은 관리자 입장에서 머무를 게 아니라 자신이 해야 할 일을 보다 적극적으로 찾아 방산 4대 강국으로 가기 위한 노력을 하고, 방산중소벤처기업협회 같은 단체가 보다 많은 역할을 할 수 있게 해야 한다"며 "방위사업청의 역할이 좀 바뀌어야 할 것 같다는 생각이 든다"고 덧붙였다.





국회 국방위원회 유용원 국민의힘 의원은 유 의원은 "적층 제조 기술은 경량화, 맞춤형 제작 부품 공급망의 유연화 등 이점을 가져올 수 있어 방산 생산 체계의 혁신을 불러올 수 있다"며 "우리 방산이 지속 성장을 하기 위해서는 이 적층 제조 기술의 중요한 만큼 실질적인 도움이 될 수 있는 방안을 찾아보겠다"고 말했다.





