'공사장 펜스가 캔버스로" 평택호관광단지 벽화거리 눈길

평택호길 820m·서동대로 500m 구간

12간지 및 해양생태 일러스트 작품 설치

경기도 평택호관광단지 조성 공사 현장 주변이 거대한 캔버스로 변신했다.

9일 평택시에 따르면 시는 평택호관광단지 공사 현장에 설치된 가림막을 활용한 '벽화거리'를 조성했다.

평택호관광단지 조성공사 현장 평택호길 일대 가림막에 그려진 벽화. 12간지를 주제로 다양한 일러스트를 선보였다. 평택시 제공

벽화거리는 한국소리터 인근 평택호길 820m 구간과 현충탑 인근 서동대로 500m 구간에 조성됐다. 평택호길 구간에는 평택의 노을과 12간지, 서동대로 구간에는 해양 생태를 주제로 한 벽화가 각각 선보였다.

특히 12간지를 모티브로 조성된 벽화 거리는 '띠'라는 보편적 소재를 활용해 세대를 넘어 공감할 수 있는 이야기를 담았다고 시는 설명했다.

정장선 평택시장은 "오랫동안 지연돼 온 평택호관광단지에 문화와 예술적 가치를 더하기 위해 벽화거리를 조성했다"며 "사업을 성공적으로 이끌어 지역의 관광 인프라를 확대해 나가겠다"고 말했다.





평택호관광단지 사업은 수변 자원을 기반으로 체험형 복합문화관광단지를 조성하는 것이다. 최근 보상이 완료돼 시설 철거 공사가 진행 중이다. 부지조성이 마무리되면 시는 공동 주도로 대표 콘텐츠 시설을 우선 개발하고, 민간 투자도 이끌어낼 계획이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

