'IQ 204' 10살에 서울과학고 들어간 영재, 목표 대학은 '이곳'

‘옥스퍼드 대학교에 지원합니다’ 영상 게재

IQ 204의 영재 백강현(12)군이 영국 옥스퍼드대 진학을 준비 중이다.

6일 백군은 개인 유튜브 채널 '백강현'을 통해 "지난 1년 반 동안 인터내셔널 A 레벨 시험공부를 해왔다"고 밝혔다. 이는 약 6개월 만의 새로운 영상이다.

그는 "걱정해주고 궁금해하는 분들이 많아서 제 최근 근황을 전해드릴까 한다"며 "저는 지난 1년 반 동안 영국 유학을 준비하면서 인터내셔널 A레벨 시험 공부를 해왔다"고 밝혔다. A레벨은 영국의 대입 제도로, 수능과 유사하다. 그 결과 수학, 심화수학, 물리, 화학 등 4과목에서 최고 등급인 A*(스타)를 받았다며 백군은 성적표를 공개했다.

만 10세의 나이로 서울과학고에 입학했던 영재소년 백강현(12)군이 영국 옥스퍼드 대학교 지원을 준비 중인 근황을 밝혔다. SBS 캡처, 백강현 유튜브

백군은 영국의 옥스퍼드대 컴퓨터과학과 진학을 희망하고 있다고 했다. 그는 "제 (A레벨) 성적이 상위 1% 이내에 속한다고 알고 있고, 옥스퍼드 대학교 입학시험 MAT 기출문제 풀이에서도 꾸준히 98점에서 100점을 기록하고 있다"고 했다.

영국 대학 입학 자격시험인 A 레벨 성적 체계는 최고 등급인 A*(에이스타)부터 A, B, C, D, E, U(ungraded, 기준 미달)까지 7단계로 이루어져 있다. 옥스퍼드나 케임브리지 같은 명문 대학은 A* 등급을 요구하는 경우가 많다.

백군은 10월 23일 옥스퍼드대 입학시험인 MAT(Mathematics Admissions Test)에 응시할 예정이다. MAT는 옥스퍼드대와 일부 영국 대학이 수학 등 관련 전공 지원자를 대상으로 시행하는 시험이다. 그는 "기출문제 풀이에서 꾸준히 98점에서 100점을 기록하고 있다"고 밝혔다.

"직접 옥스포드에 전화걸어"

IQ 204의 영재소년으로 유명한 백강현(13)군이 2023년 서울과학고를 자퇴한 후 근황을 전했다. 유튜브 '백강현'

이어 "최근 문제가 하나 생겼다"며 "옥스퍼드대에 지원하려면 영국 UCAS 입시 사이트를 통해야 하는데, 13세 미만은 가입이 불가하다"고 했다. 이어 "가입하지 못하면 UCAS ID 발급도 못 받고, MAT 시험도 못 치르고, (옥스퍼드대) 지원조차 불가능하다"며 "제가 직접 UCAS 담당자와 옥스퍼드 입학처에 전화를 걸고 이메일을 보냈다"고 했다.

백군은 "옥스퍼드대 측에서 너무나 친절하게 어린 저 한 사람을 위해 최선을 다해주고 계신다"고 고마움을 표했다. 그러면서 "UCAS와 옥스퍼드대가 저의 정식 ID 발급을 위해 협의 중"이라며 "9월 말 이전에는 결과가 나올 것으로 예상한다"며 "초조한 마음으로 그 결과를 기다리고 있다"고 했다.

백군은 "만약 제 나이 때문에 규정과 법을 바꿀 수 없어서 정식 UCAS ID가 발급되지 않더라도 옥스퍼드대 입학처 담당자 분들께 깊이 감사드릴 것"이라고 했다.

ID가 발급되면 백군은 MAT 시험에 응시할 수 있고, 내년 1월에는 A레벨과 MAT 성적, 자기소개서, 추천서, 인터뷰 평가 등을 종합해 최종 합격자가 발표된다.





백군은 2023년 3월 만 10세의 나이로 서울과학고에 입학했으나 한 학기 만에 자퇴 소식을 알렸다. 당시 그는 유튜브 개인 채널을 통해 "문제를 푸는 기계가 되어가는 것 같았다"며 창의적 활동을 위해 자퇴를 결심했다고 밝혔지만, 부친은 자퇴 배경에 학교폭력이 있었다고 주장해 논란이 일기도 했다.





