한국장학재단, 35명 모집에 3503명 지원…5급 일반행정직 130대1

인공지능(AI) 문화정착을 선도하는 한국장학재단(이사장 배병일)은 지난 8월 21일부터 9월 4일까지 총 15일간 공고한 '2025년 종합직 채용' 및 '2025년 하반기 수시채용(기간제 근로자)'을 평균 100대1의 경쟁률로 마감했다고 8일 밝혔다.

총 35명을 선발하는 이번 채용에서 최종 3503명의 지원자가 접수했다. 특히, 경쟁률이 높은 채용 분야는 5급 일반행정(일반) 130대 1(18명 모집, 2,338명 지원), 5급 IT 개발운영 127대 1 (5명 모집, 633명 지원), 6급 행정지원 106대 1 (3명 모집, 317명 지원) 순이다.

한국장학재단

이번 채용은 1차 서류심사 후 오는 12일 한국장학재단 채용 홈페이지를 통해 서류전형 합격자를 발표할 예정이다.

종합직 채용에 지원한 경우 12일부터 15일까지 필기시험 응시정보 등록을 마쳐야 21일 필기전형에 응시할 수 있다.

하반기 수시채용에 지원한 경우 12일부터 15일까지 인성검사에 응시해야 18일 면접전형에 응시할 수 있다.

서류전형 이후 종합직은 필기전형, 실무면접, 심층면접을 거쳐 11월 14일 최종 합격자를 발표할 예정이며, 기간제근로자는 면접전형 이후 오는 30일 최종 합격자를 발표할 예정이다.





한국장학재단 배병일 이사장은 "한국장학재단에 대한 청년 구직자들의 높은 관심과 기대를 확인할 수 있었으며 양질의 일자리 창출을 통해 공공기관으로서의 사회적 책임을 다할 것"을 밝혔다. 또한 지원자들에게 "한국장학재단에서 학생들의 꿈을 지원하는 뜻깊은 일을 함께 하기를 기대한다"고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

