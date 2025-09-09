광주 서구, 교통복지 정책 '천원택시' 호응

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교통비 부담 완화…주민 만족도 높아

광주시 서구가 지난 6월부터 시행한 의료 취약계층 교통복지 정책 '천원택시'가 시행 100일을 맞아 주민들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

광주 서구가 9일 의료 취약계층의 정기 통원 교통비 부담을 줄이기 위해 운영 중인 '천원택시' 사업이 활발히 추진되며 주민들로부터 큰 호응을 얻고 있다. 광주 서구 제공

AD

9일 서구에 따르면 '천원택시'는 중증질환자들이 병원에 방문할 때 '1,000원'만 부담하면 나머지 비용을 서구가 지원하는 교통복지정책이다.

지원 대상은 기초의료급여 1종 수급자 중 중증 암·난치성(희귀) 질환자, 결핵·중증 화상환자 등 1,100여명으로, 서구는 이들에게 매월 택시 이용권 2매씩 제공하고 있다.

택시 이용자가 1,000원만 내면 광주권은 최대 2만원, 화순전남대병원은 최대 3만원까지 서구가 지원한다. 사업 시행 100일간 398명이 총 976회 택시를 이용했으며, 이에 따른 지원금은 1,000만여원에 이른다.

구는 원활한 운영을 위해 광주빛고을콜택시와 협약을 맺고, 이용자가 전용번호로 전화하면 곧바로 택시가 배차되는 시스템을 마련했다. 또한 이 사업을 고향사랑기부금 목적사업과 연계해 '착한 동행'의 가치를 확산시키고 있다.

주민들은 교통비 부담이 크게 줄어 정책 만족도가 매우 높은 것으로 나타났다. 금호동에 거주하는 김모(72) 씨는 "정기적으로 화순전남대병원에 다니는데, 예전에는 왕복 5만원 이상 드는 택시비가 부담돼 버스를 탈 때도 많았다"며 "천원택시 덕분에 치료를 편하게 받을 수 있어 큰 위로와 힘이 된다"고 전했다.

이날 '천원택시' 운영 현장을 찾은 김이강 구청장은 "주민에게 꼭 필요한 복지가 가장 좋은 복지다"며 "착한도시 서구의 선한 영향력이 주민들 삶의 질을 높이고 행복공동체 실현의 동력이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





AD

한편, 구는 천원국시, 천원피크닉 등 주민들의 경제적 부담을 줄여주고 복지 사각지대를 해소하는 '천원의 동행' 정책을 지속적으로 확대해 나가고 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>