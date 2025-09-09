경제·관광 서로 띄우자… 부산상의, 밀양시와 협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산상의 회원사에 문화·관광 인센티브 제공

부산상공회의소가 지역경제를 띄우고 관광을 활성화하기 위해 부산을 넘어 밀양시와 손잡았다.

부산상공회의소(회장 양재생)와 밀양시(시장 안병구)는 9일 오전 11시 부산상의 8층 회의실에서 양 지역 간 교류 증진과 지역경제·관광 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 알렸다.

이날 협약식에 부산상의 양재생 회장과 신한춘 부회장, 안병구 밀양시장과 주보원 밀양상의 회장 등 관계자 20여명이 참석했다.

이번 협약은 밀양시가 부산상공회의소 회원사 임직원들에게 밀양시가 운영하고 있는 문화·관광시설에 대해 이용 인센티브를 제공하고, 부산상의는 밀양시가 추진 중인 디지털관광주민증 발급 및 활성화 사업에 협력해 양 지역 간 인적·경제적 교류 촉진을 목표로 한다.

양재생 부산상공회의소 회장은 협약식 인사말을 통해 "오늘 자리는 부산과 밀양이 오랜 기간 쌓아온 강력한 유대가 있어 가능했다"며, "부산기업들과 밀양시가 더 노력해 상생의 기틀을 다지는 소중한 출발점이 되기를 기대한다"고 힘줬다.





안병구 밀양시장은 "밀양과 부산이 문화·관광 교류를 통해 함께 성장할 수 있는 뜻깊은 출발점"이라며, "이번 협력이 부산상의 회원사 임직원들에게 힐링과 여가의 기회를, 밀양시는 지속적인 생활인구유입과 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있기를 기대한다"고 했다.

양재생 부산상공회의소 회장(왼쪽)이 안병구 밀양시장과 업무협약을 맺고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

