울산시, 니파바이러스감염증 감시체계 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

니파바이러스감염증, 제1급 법정감염병·검역감염병 신규 지정



인도·방글라데시 방문 후 발열·두통 등 발생 시 즉시 신고 당부

울산시는 지난 9월 8일부터 니파바이러스감염증이 제1급 법정감염병과 검역감염병으로 신규 지정·고시됨에 따라, 감시체계를 강화한다.

니파바이러스감염증은 니파바이러스에 의해 사람과 동물 모두 감염될 수 있다.

AD

감염경로는 감염된 동물(과일박쥐·돼지 등)과 접촉, 오염된 식품(대추야자수액 등) 섭취, 환자의 체액과 밀접 접촉 시 사람 간 전파 등 다양한 것으로 알려져 있다.

아시아 국가들에서 산발적으로 발생하고 있으나, 특히 인도와 방글라데시에서 환자 발생이 최근 보고됨에 따라 해당 국가 방문 시 각별한 주의가 필요하다.

주요발생국은 말레이시아, 싱가포르, 필리핀, 인도, 방글라데시 등이며, 인도에는 2024년 2명 발생(2명 사망), 2025년 4명 발생(2명 사망), 방글라데시는 2024년 5명 발생(5명 사망), 2025년 3명 발생(3명 사망)했다.

니파바이러스감염증은 평균 4∼14일의 잠복기를 거쳐 증상이 나타난다. 초기에는 발열, 두통, 근육통 등이 발생하며, 이후에는 현기증, 졸음, 의식 저하 등 신경계 증상으로 악화돼 사망에 이를 수 있다.

특히 치명률이 40∼75%로 매우 높고, 예방백신과 치료약이 없어 증상에 따른 대증치료를 해야 하며, 조기 발견과 격리가 필수다.

이에 질병관리청에서는 최근 환자 발생이 지속되는 인도와 방글라데시를 검역관리지역으로 지정했다. 또 입국 시 발열 등 증상이 있는 경우 검역정보 사전입력시스템(Q-CODE) 또는 건강상태질문서를 통해 건강 상태를 검역관에게 신고하도록 조치했다.

울산시도 의료기관에 의심환자가 내원할 경우 관할 보건소에 즉시 신고하도록 안내하고 있다. 또 감염병 대책 비상연락망을 상시 가동하고, 6개 반 58명으로 구성된 역학조사반을 운영해 감염병 발생 감시와 대응체계를 강화할 예정이다.





AD

울산시 관계자는 "인도·방글라데시 등 고위험국가를 방문한 시민들은 귀국 후 2주 이내 발열, 두통 등 증상이 나타나면 의료기관을 방문하지 말고, 질병관리청 콜센터 또는 보건소로 즉각 연락해주시길 당부드린다"라고 말했다.

니파바이러스감염증 예방수칙.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>