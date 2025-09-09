하나은행, 전국장애인부모연대와 포괄적 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장애인 연금계좌 개설·후견신탁·맞춤형 유언대용신탁 등 안전한 자금관리 지원

돌봄가족 사후에도 발달장애인의 경제적 권리 확보와 자립에 기여



8일 서울 삼성동 Place1에서 전국장애인부모연대와 상생협력 및 동반성장을 위한 업무협약을 체결한 후 이호성 하나은행장(왼쪽)이 윤종술 전국장애인부모연대 회장(오른쪽)과 협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다. 하나은행

하나은행은 서울 강남구 삼성동 Place1에서 전국장애인부모연대와 상생협력 및 동반성장을 위한 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 협약은 하나은행이 맞춤형 포용금융 서비스를 제공해 전국의 발달장애인과 돌봄 가족에게 실질적인 도움과 혜택을 제공하기 위해 마련됐다.

하나은행은 이번 협약을 통해 미성년자 발달장애인이 미래의 자립을 위해 경제활동을 영위하고 생활 자금을 관리해 나갈 수 있는 장애인 연금계좌 개설을 지원하고, 후견 신탁 등을 활용해 장애인 자녀가 본인의 자금을 안전하게 관리할 수 있도록 도울 예정이다.

특히, 돌봄 가족의 사후에도 발달장애인의 안정적이고 지속가능한 경제적 권리 확보와 자립을 위해 개인별 상황을 고려한 맞춤형 유언대용신탁도 제공해 장애인 학부모의 가장 큰 고민을 해소할 수 있을 것으로 기대된다.

또한, 발달장애인의 일상생활을 직접 지원하는 활동 보조사를 대상으로 금융 우대 서비스를 제공하는 등 돌봄 인력에게도 포용금융의 혜택과 서비스를 확대해 나갈 계획이다.





이날 협약식에 참석한 이호성 하나은행장은 "하나은행이 장애인과 돌봄 가족분들의 안정적이고 행복한 삶을 위한 든든한 금융 동반자가 되겠다"며 "앞으로도 장애인과 돌봄 가족을 위한 맞춤형 포용금융 지원을 확대하는 것은 물론, 장애에 대한 사회적 인식 개선에도 적극 동참해 나가겠다"고 밝혔다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

