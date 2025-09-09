중기부 "미 관세 경영부담, 물류·자금 지원으로 완화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘중소기업 관세 현안 점검회의’ 개최

관세로 인한 수출 中企 영향 점검 및 지원방안 논의

중소벤처기업부는 노용석 차관 주재로 9일 서울 중소기업중앙회에서 수출 중소기업 및 유관기관과 함께 '중소기업 관세 현안 점검회의'를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 지난 3일 '미국 상호관세 시행에 따른 중소기업 지원방안' 발표 이후 진행하는 첫 간담회다. 대책에 포함된 지원 정책이 현장에서 신속히 안착하기 위한 방안들을 논의하기 위해 마련됐다.

이번 간담회에는 중소기업 대미 수출 상위 10대 품목을 수출 중인 중소기업을 비롯해 중소기업중앙회, 벤처기업협회, 코리아스타트업포럼 등 유관 협·단체, 중소벤처기업진흥공단, 한국중소벤처기업유통원, 대·중소기업·농어업협력재단, 창업진흥원, 기술보증기금 등 중소기업 수출·금융 지원기관이 참여했다.

노용석 중소벤처기업부 차관이 9일 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 열린 '중소기업 관세 현안 점검회의'에서 모두 발언을 하고 있다. 중기부

참석자들은 간담회를 통해 상호·품목관세 시행, 소액면세제도 폐지 등에 따른 업종별 관세 영향과 그에 따른 중소기업 수출 애로 등에 대해 논의했다.

특히 수출 중소기업들은 ▲수출국 다변화 추진을 위한 비용 부담 ▲물류·자금 지원 등 경영애로 완화 필요 ▲품목관세 대상 여부 확인 및 함량가치 산정 애로 ▲소액소포 면세제도 폐지 등 다양한 현장 애로를 건의했다.

또한, '미국 상호관세 시행에 따른 중소기업 지원방안'의 주요 과제들의 신속한 현장 안착과 글로벌 사우스 등 신흥국 진출 지원, 중소기업 대상 주요 관세 정보 안내 등 핵심 정책과제들의 이행에 대해서도 논의했다.

중기부는 이날 회의에서 미 관세 대응을 위해 ▲현장애로·자금·물류 지원 강화 ▲주력·신흥·개척시장별 특화 진출전략 ▲수출규제 등 비관세장벽 대응 ▲한인 단체와 미 현지진출 협력 강화 등을 지원할 예정이라고 했다.





노 차관은 "지난 2월과 5월 중소기업 관세 대응 지원방안, 9월 상호관세 본격 시행에 따른 중소기업 지원방안 등 계속해서 변화하는 통상 환경과 기업 현장의 목소리를 반영해 추가 지원방안을 마련·발표했다"며 "물류·자금 지원을 통해 관세로 인한 경영 부담을 완화하는 한편, 글로벌 사우스 등 신흥시장 진출도 적극 지원할 것"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

