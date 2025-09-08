정부 지분 30% 미만으로 줄인 AI컴퓨팅센터 재공모…민간 주도 구조 전환

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월까지 공모, 내년 상반기 SPC 설립

매수청구권 삭제·국산 NPU 의무화 폐지로 투자 리스크 완화

정부가 추진하는 '국가 AI컴퓨팅센터' 구축사업이 민간 부담을 대폭 줄인 새로운 조건으로 공모에 나섰다. 기존에 민간이 기피해 두 차례 유찰됐던 핵심 원인이었던 공공-민간 지분 구조와 과도한 책임 조건을 손질하고, 첨단 그래픽처리장치(GPU) 1만5000장 규모의 인공지능(AI) 인프라 고속도로 구축을 본격화한다는 방침이다.

과학기술정보통신부는 8일 국가 AI컴퓨팅센터 구축사업에 참여할 민간사업자 선정을 위한 공모를 새로 진행한다고 밝혔다. 접수 기간은 내달 21일까지이며, 내년 상반기 특수목적법인(SPC) 설립을 목표로 한다. 앞서 올 상반기 두 차례 진행된 공모는 참여 기업이 없어 모두 유찰된 바 있다.

정부 지분 30% 미만…민간 부담 최소화

이번 공모의 가장 큰 변화는 SPC 구성 시 정부 지분을 30% 미만으로 축소한 것이다. 기존에는 정부가 51%, 민간이 49%를 보유하는 구조였으나, '공공 30% 미만, 민간 70% 초과'로 조정해 민간 주도 경영을 보장했다. 이를 통해 공공기관 지정 가능성도 해소했다.

또한 공공참여자가 민간참여자에게 공공출자금과 보장수익을 요구할 수 있는 매수청구권을 삭제했다. 대신 산업은행과 기업은행은 원금 손실 가능성을 최소화하는 우선주로 참여한다. 사업 수익성이 낮은 공공성 중심의 프로젝트임에도 민간이 모든 부담을 져야 했던 기존 구조에서 벗어나 민간 수익 중심 운영모델로 전환했다는 설명이다.

AI 반도체 의무 폐지…GPU 1.5만장 확보

2030년까지 국산 AI반도체(NPU) 50% 도입 의무 조항도 폐지했다. 대신 민간이 국산 AI반도체 활성화를 위한 최적 방안을 자유롭게 제시하도록 했다. 정부는 별도로 국산 AI반도체 상용화를 위해 올해 2528억원을 투입한다. 또한 2028년까지 첨단 GPU 1만5000장 이상을, 2030년까지 5만장 이상을 확보할 계획이다.

사업비를 위해 정부는 민·관 출자 및 정책금융 대출 등 총 2조원 이상을 투자한다. 정부는 800억원(2030년까지), 산업은행과 기업은행은 민간 출자 규모에 따라 대응 출자한다. 최종 출자금은 민간이 제안하며, 산업은행의 반도체 설비투자지원 특별프로그램에서 최대 2조5000억원의 정책금융 지원도 가능하다.

센터는 지역균형발전을 위해 비수도권에 구축되며, 신재생에너지 등 무탄소 에너지 활용 시 평가에서 우대받는다. 2027년 이전 서비스를 조기 개시하는 경우에도 가점을 준다.

민간 자율성 확대, 정부는 수요 확보로 뒷받침

서비스 유형과 요금 체계는 민간이 자율적으로 결정한다. 다만 중소·스타트업, 대학, 연구소 등을 위한 지원 방안 등을 평가 시 반영한다. 정부는 AI 연구개발, 공공·민간 디지털 전환(AX), 모두의 AI 등 관련 재정사업에서 국가 AI컴퓨팅센터 이용을 우선 검토하도록 해 초기 수요를 확보한다.

투자 유인을 위해 통합투자세액공제 비율도 기존 1%~10%에서 15%~25%로 확대한다. AI 서비스용 데이터센터를 국가전략기술 사업화시설에 추가해 세제 혜택을 강화한 것이다.

정부는 국산 AI반도체 활성화를 위해 성능 고도화, 공공 분야 수요 창출, 대규모 테스트베드 구축 등을 병행 추진한다. 향후 국가 AI컴퓨팅센터에 성능이 검증된 국산 NPU 도입도 지원할 계획이다.





배경훈 과기정통부 장관은 "첨단 GPU 5만장을 조속히 확보해 AI 생태계 활성화의 기폭제로 활용하겠다"며 "국가 AI컴퓨팅센터가 AI 3대 강국 도약을 뒷받침하는 핵심 거점 역할을 할 것"이라고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

