박지원 "김주애, 후계자 아냐…서방 유학 중인 아들 은폐용"

"아들은 서방 세계 어딘가에서 유학 중"

"김정은 불러도 대답 안 했지만 성공적 조우"

중국 전승절 80주년 열병식에 참석했던 박지원 더불어민주당 의원이 김정은 북한 국무위원장의 딸 김주애가 다자외교 무대에 등장한 것을 두고 "아들은 지금 서방 세계 어딘가에서 유학을 하고 있을 것"이라며 "이를 은폐하기 위해 김주애를 내세우고 있다"고 주장했다.

"사회주의 국가서 여성이 후계자, 국가 원수 된 적 없어"

김정은 북한 국무위원장(오른쪽)과 딸 주애. 조선중앙통신연합뉴스

지난 문재인 정부 때 국가정보원장을 지낸 박 의원은 8일 YTN라디오 '김영수의 더 인터뷰'에 출연해 "지금 서방 세계, 특히 우리나라에서도 김주애가 김정은 후계자가 될 것이다, 후계자 수업을 받는다고 하지만 저는 그렇게 보지 않는다"고 밝혔다.

그는 "사회주의 국가, 봉건사회에서 딸이, 여성이 후계자, 국가 원수가 된 적은 없다"며 "제가 볼 때는 (김정은의) 아들은 지금 서방 세계 어딘가에서 유학을 하고 있을 것이다. 이것을 은폐하기 위해 김주애를 내세우고 있다"고 주장했다.

박 의원은 "김정은, 김여정은 김주애 나이 때 스위스에 유학하고 있었는데 아무도 우리는 몰랐다"며 "물론 김정은이 김주애를 굉장히 예뻐하는 건 사실이다. 우리 아빠들이 딸을 예뻐하지 않나"라고 했다. 그러면서 "김주애는 중국까지 온 건 사실인데 열병식이나 만찬장 등 공식 행사에는 나타나지 않았다"며 "직책이 없기 때문에 중국 공식적인 행사에 초청을 받는 대상이 안 됐을 것이다. 김주애는 후계자가 아니다"라고 강조했다.

김정은 북한 국무위원장과 딸 주애(붉은 원)가 지난 2일 오후 4시 중국 베이징에 도착하고 있다. 조선중앙통신연합뉴스

지난 3일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 전승절 기념행사 당시 김정은을 만났지만 외면당한 것에 대해서는 "결코 나쁘다, 안 좋다고 생각할 필요 없다고 생각한다"고 했다. 박 의원은 당시 상황에 대해 "제가 서너 발 떨어진 곳에서 뒤에 있었으니까 '김정은 위원장님 저 박지원입니다' 하고 두 번 했는데도 안 돌아보더라"며 "경호원들이 강하게 제지를 해서 그 이상 안 돌아보면 됐지, 하고 돌아왔다"고 했다. 박 의원은 또 최선희 북한 외무상을 보고 "상동인지! 오랜만입니다!"라고 불렀으나 그도 외면했다고 덧붙였다.





박 의원은 "이번에 우원식 국회의장이 7년 만에 만나 '반갑습니다' 하니까 김정은이 '반갑습니다'하고 악수를 한 것, 제가 불렀던 것, 최선희 외상과 (저와) 눈이 마주친 것 이런 것은 상당히 좋은 신호"라며 "김정은이 '아 진짜 이재명 대통령이 남북 대화를 바라고 있구나'하는 것을 읽었다고 생각한다"고 주장했다. 그러면서 "그래서 저는 나쁘다고 보지 말자 성공적인 조우였다 이렇게 표현한다"고 말했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

